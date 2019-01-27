「后羿」韓國瑜太強 他爆國民黨只有這顆太陽留下…

高雄市長韓國瑜。（圖／中時資料照）

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中時電子報
/綜合報導

民進黨台北市議員王世堅在政論節目提到，高雄市長韓國瑜如果出線2020，戰力絕對強過國民黨4個太陽，韓國瑜回應則笑稱「要叫他后羿」。名嘴謝寒冰一語突破盲點，指出韓國瑜若如同后羿射下9顆太陽，難道剩下來的唯一一顆太陽，是前立法院長王金平？

國民黨2020總統初選，新北市前市長朱立倫已率先表態，前立法院長王金平則稱元宵節過後才鬆口，外傳國民黨主席吳敦義，也會在3月中立委補選結束後宣布參戰。

而先前有「扶龍命格」的市議員王世堅在中天《新聞深喉嚨》表示，他最希望吳敦義出線為國民黨披上戰袍，原因「盡在不言中」。王世堅也提到，如果韓國瑜要選2020，絕對強過國民黨4顆太陽，「這是大家都心裡有數的事」。面對王世堅「肯定」，韓國瑜大方笑回「那我的外號是什麼？后羿！」

名嘴謝寒冰則在臉書指出，「韓國瑜說自己是后羿，而后羿射下九顆太陽，只留下一顆，這難道是說他要幫這位太陽打掉其它幾顆太陽」，謝寒冰更直言，這顆僅存的太陽，難道會是王金平？

網友意見兩極，底下留言「如果是這樣，2020國民黨還是拿不回執政權，難道還要台灣人民在苦4年嗎？」、「唉...要是老王出線的話，藍營會慘敗」，甚至有人說「后羿自己當太陽」、「韓才是2020年一顆大太陽。」、「韓市長心中的人選應該是遠在天邊～不是盡在眼前」。

(中時電子報)

韓國瑜若是后羿，謝寒冰爆國民黨僅存的太陽將會是王金平?(翻攝謝寒冰臉書)
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