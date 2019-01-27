過年不想腸胃炎、流感找上門 醫師建議這樣吃

2019年01月27日 12:57 中時 鄭郁蓁

過年連假即將到來，民眾勢必大吃大喝，但春節年間卻是流感高峰期，根據健保署統計，春節期間常見民眾門診疾病以「感冒」、「腸胃炎」最多，中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元就提醒，這時想提升身體的免疫力，不妨多吃豐含維生素C的蔬果，可預防流感、腸胃炎找上門。

林文元指出，研究顯示，無論是先天或是後天，維生素Ｃ均可改善免疫系統功能，且具有抗發炎、抗病毒、抗菌、抗氧化等功能，有助降低身體因代謝造成的氧化傷害，同時強化免疫防禦系統，可阻擋疾病入侵。

至於富含維生素C的蔬果有哪些？包括柳丁、奇異果、蘋果等民眾隨手可得的蔬果都是，有助提供身體所需的養分，抵禦病毒的侵入、強化免疫系統。

林文元以奇異果為例，每日食用1到2顆就達到衛福部維生素C每日100毫克的成人建議攝取量，且可溶性膳食纖維能吸附膽固醇，避免高油脂飲食的腹瀉與便秘症狀，此外，還包括有維生素A、C、E、鉀、鈣、鎂等，是攝取多種維生素、礦物質、膳食纖維的好來源。

而過年團圓圍爐，少不了豐盛又美味的年菜，林文元指出，傳統年菜如東坡肉、佛跳牆、糖醋魚等多為高油脂、高精緻澱粉食物，若大魚大肉不忌口，再加上吃多年節零食，大量蛋白質又缺乏蔬果的纖維質的飲食，容易引起消化不良、便秘、腹脹等腸胃問題。

林文元強調，年節期間要攝取足量蔬果，才能維持消化道正常運作，尤其同時要選擇富含膳食纖維的水果，能改善菌叢，有助舒緩腹脹、腸胃不適、便秘等症狀，提升腸道健康。

(中時 )