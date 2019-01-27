棄核之後德國2038年徹底棄煤

2019年01月27日 15:20 旺報 林永富

據德國之聲報導，由德國政府設置的煤炭委員會建議，德國最晚至2038年年底結束煤電，未來4年內就停止運行超過12兆瓦的發電裝置，相當於24個較大的煤電廠。由28人組成的該委員會26日達成共識。此前，委員會舉行了長達21小時的連續會議。

至2022年，德國徹底退出核電，煤電占比亦已減少。然而，退出煤電以及與此相應的轉至生態能源必須加速，否則，德國將無法實現本國的以及國際的氣候保護目標。至2050年，作為最主要溫室氣體的二氧化碳排放量必須比1990年減少80％至90％。由於其他領域也必須從煤、油、天然氣轉移至電能，因此，電的生產變得更加重要。

圍繞何時以及如何終止德國煤電問題，委員會成員曾在很長時間意見不一，資金也是其中一大要點。工業界要求獲得巨額補貼許諾，以應對電價增長；北威、布蘭登堡、薩克森及薩克森-安哈爾特等四大煤炭州要求獲得結構轉變巨額資助金承諾。

現在，在委員會的結束報告中確定，相關各州在未來20年應從聯邦財政獲得總共400億歐元。報告中還注明，應保護引發衝突的漢巴赫森林（HambacherForst），委員會希望阻止引起爭議的砍伐，砍伐該森林是為在當地開採褐煤。

不過，由政府設置的取名為「增長、結構轉變及就業委員會」的這一機構只能提出建議，實施問題由政府負責。成立該委員會的意義是，形成廣泛共識，類似於退核。28人委員會的成員分別來自工業、工會、環保組織、科技界。通過決議至少須有三分之二多數。

(旺報 )