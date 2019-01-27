菲教堂炸彈連環爆！27死、近80傷 屍遍布大街

2019年01月27日 12:49 中時電子報 吳映璠

（14：20更新）菲律賓南部蘇祿省（Sulu Island）省會和魯鎮（Jolo）一座天主教教堂，今天連續遭遇2起炸彈襲擊，造成至少27人死亡、77人受傷。

AFP: 17 dead in twin explosions in Jolo Sulu https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/QEzzyAltKr — CNN Philippines (@cnnphilippines) January 27, 2019

LOOK: Situational images after the explosion that happened at a cathedral in Jolo, Sulu this morning. @cnnphilippines



(Photos: Amarkhan Jidara) pic.twitter.com/VSWTqBpm4O — Marlon Pañares 🇵🇭 (@marlon_gevity) January 27, 2019

PHOTOS: At least 7 killed and 20 wounded in an explosion inside the cathedral of Jolo, Sulu in southern Philippines this morning. Five are confirmed dead from the Philippine Army. pic.twitter.com/BR4T4SqVNM — Frances Mangosing (@FMangosingINQ) January 27, 2019

At least 19 dead, 50 wounded in two bomb explosions outside church southern Philippines https://t.co/rzM3CzDQ98 pic.twitter.com/k7NjKJO5Ya — Ayman Mat News (@AymanMatNews) 2019年1月27日

據美聯社報導，菲律賓南部、穆斯林武裝份子活動相當頻繁的島嶼蘇祿省，當地首府一座天主教教堂今天上午驚傳連續遭到2起炸彈攻擊，第一次爆炸時間發 生於上午8點28分，受襲擊的Mt. Carmel教堂正舉行彌撒（Sunday Mass），另據菲律賓網路媒體Rappler報導，當地警方表示，2枚土製炸彈分別在教堂內及教堂門口引爆，第二起爆炸發生時，軍隊正在因應第一起炸彈攻擊。

菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）表示，目前已知造成27人死亡、77人受傷，而傷亡人員包含軍人及平民。

社群網站上流傳的現場照片顯示，受襲擊的Mt. Carmel坐落在相當繁忙的區域，到處都是建築物遭炸彈炸毀的碎片痕跡，繁忙大街上也躺著好幾具屍體。

軍方已緊急封鎖通往教堂的主要大街，並出動車輛將傷者與罹難者遺體送往醫院，另外也有部分傷者由空軍送往隔壁城市救治。

蘇祿省位在菲律賓西南方，由多個島嶼組成，和魯鎮為其省會。受限地理環境及地形優勢，蘇祿群島長期以來是恐怖組織及武裝好戰團體活躍地區，尤其已經向武裝團體伊斯蘭國（IS）效忠的阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）組織在該地區的活動相當活躍，近年來更因多起炸彈攻擊、綁架、以及砍頭案件被美國及菲律賓政府列為黑名單。

不過這起教堂連環爆炸案目前尚未有任何團體宣稱犯案。

值得注意的是，上周菲律賓南部穆斯林才以壓倒性票數公投通過成立「莫洛國自治區」（Bangsamoro Autonomous Region），希望結束近50年來造成逾15萬人死亡的伊斯蘭分離主義份子的叛亂行動，儘管多數穆斯林城市都投下贊成票，蘇祿省和魯鎮（Jolo）的多數選民卻投下反對票。

(中時電子報)