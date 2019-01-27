想健健康康入監？前綠營涉貪議員報到前「放鴿子」

2019年01月27日 13:25 中時 許家寧

「放鴿子」，民進黨前議員施金樹（右）25日未如期到署執行，花蓮地檢將拘提到案。（資料照）

有樣學樣！民進黨前立委高志鵬貪汙定讞，拖延數日終於入監；同樣涉貪判刑9年的前花蓮縣議員施金樹，向檢方抱病獲准從10日再延至25日，同案的藍營前議員潘富民如期報到，施卻稱「感染A型流感」放檢察官鴿子，花檢署明將展開拘提。

曾輔佐黃信介「元帥東征」替綠營後山開疆闢土的「6連霸」議員施金樹與國民黨前議員潘富民、陳長明等3人涉入LED採購弊案，去年底判刑定讞，以施判刑最重，三人皆因病聲請延緩執行，其中陳長明在9日病逝簽結，潘富民則在25日臉書告別親友，低調入監。

施金樹以感染A型流感併發肺炎再度住院，未依約到署執行。花蓮地檢主任檢察官王怡仁說，施金樹有向執行檢察官以罹患糖尿病、高血壓，有住院必要，盼續申請延後，但檢方認為理由不夠充分駁回，針對施男應到案而未到案執行，最快明天將簽發拘票拘提。

記者致電施金樹時，他的聲音氣若游絲，稱目前罹患肺炎還在花蓮的醫院治療中，已委由律師備妥醫師證明，向檢方申請延後執行，施金樹也強調不會躲避司法，希望先把身體養好後，「盼能健健康康地進去，然後可以平平安安回來。」

有政壇長青樹的施金樹（61歲），為民進黨花蓮縣黨部開山主委，自詡當年苦心敦請黃信介到花蓮競選立委將民主沙漠開拓成綠洲，這次施以吊車尾驚險連任，卻在議長選舉無視黨紀堅持「投藍」，選後以無法認同民進黨「非藍即綠」作法宣布退黨。

(中時 )