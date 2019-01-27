陸將迎春運客流高峰　鄉下到城市過年人數更多

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林勁傑

每年一度大陸春運已展開，明(28日）至2月3日全大陸將迎來客流高峰，客流以中短途為主，主要由大城市或省會城市向周邊地區遷徙。陸交通運輸部就指初，今年「反向春運」特徵更為明顯。同時，節前還存在客流由特大城市或省會城市向周邊城市遷徙的特徵。

交通運輸部與國家發展改革委經濟運行調節局等部門根據歷年數據分析，預計春節前客流量主要集中在中東部地區，遷出量較大的省市包括廣東、浙江、江蘇及北京、上海等；旅客遷入量較大的省份主要包括河南、安徽、湖南、江西等。

值得一提的是，近幾年「反向春運」旅客比例逐年提高，今年更多的老人和孩子來到北、上、廣、深等一線城市過年。今年反向春運趨勢凸顯，春運期間十大熱門目的地分別是上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門。至於交通方面，預計春運期間全國高速公路擁堵點，主要集中在長三角、珠三角、雲貴地區以及北京、上海、重慶等直轄市周邊。

根據往年春運出行資料，安徽、山東、河南、廣東、四川等務工人員大省，節前客流量較大。據旅遊網站訂票資料，預計節前，四川、重慶、河南、安徽、湖南、湖北等地將成為熱門出發地。

另外，北京當局預計，北京火車站於週六（2月2日）將迎來客流最高峰。節前4天長途巴士站將迎來客流高峰，屆時京藏高速、京承高速、京石高速、京開高速、京津塘高速等出城公路，部分路段易出現塞車情況。

(中時 )

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