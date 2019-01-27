好萊塢大鵰男星排行出爐 竟然沒有奧蘭多布魯！

2019年01月27日 13:27 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

當一個演員有時必須為了劇情或藝術做犧牲，床戲有時不只女生有時會露出上半身，男生也會露出下半身，國外網站從電影畫面的8000個全裸鏡頭中，統計並排名出20名大鵰男星，不過這當中竟然沒有曾被八卦周刊拍到的「國民大鵰」奧蘭多布魯，也讓不少粉絲覺得有點失準。

冠軍由「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）拿下。（圖／翻攝自麥可法斯賓達IG）

男性外國網站Mr.Man將好萊塢「大鵰」明星，尺寸由大到小選出前20名，冠軍由「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）拿下，他在《性愛成癮的男人》中一脫驚豔。第二名則是「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）；第三名是傑森席格（Jason Segel）。

第二名則是「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）。（圖／翻攝自IG）

「萬人迷」李奧納多（Leonardo DiCaprio）尺寸是第15名，還落後14名的裘德洛1名。不過，製作排名的網站表示，因為每部電影劇情與狀況不同，排名對男星們不是特別公正，僅供參考就好。

大帥哥李奧納多（Leonardo DiCaprio）則是第15名。（圖／翻攝自IG）

男星大鵰尺寸排行榜：

1 麥可法斯賓達（Michael Fassbender）

2 連恩尼遜（Liam Neeson）

3 傑森席格（Jason Segel）

4 奧馬爾艾普斯（Omar Epps）

5 班艾佛列克（Ben Affleck）

6 勞勃狄尼洛（Robert De Niro）

7 文森加洛（Vincent Gallo）

8 哈維爾巴登（Javier Bardem）

9 伊旺麥奎格（Ewan McGregor）

10 柯林法洛（Colin Farrell）

11 湯姆哈帝（Tom Hardy）

12 西亞拉伯夫（Shia LaBeouf）

13 艾力克史托茲（Eric Stoltz）

14 裘德洛（Jude Law）

15 李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

16 傑佛瑞拉許（Geoffrey Rush）

17 凱文赫夫南（Kevin Heffernan）

18 艾瑞克貝福（Eric Balfour）

19 丹尼斯哈潑（Dennis Hopper）

20 泰倫斯霍華（Terrence Howard）

(中時電子報)