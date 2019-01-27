中英獅友邀50家扶家庭圍爐 善心農捐白米地瓜

2019年01月27日 13:19 中時 王文吉

大雅老農廖德忠捐贈5千斤白米，每戶可領9斤「阿忠伯愛心米」。（王文吉翻攝）

后里青農開放部分「紫玉地瓜田」，讓學童體驗挖地瓜樂趣，市議員王朝坤（左一）下田幫忙掘土。（王文吉翻攝）

放寒假的學童開心體驗挖地瓜樂趣，也幫忙採收100公斤，捐贈給太平關懷據點老人共餐加菜。（王文吉翻攝）

里區瑞城百姓公慈善功德會傳愛山城，捐贈200份民生用品及棉被給東勢弱勢戶。（王文吉翻攝）

中英獅子會連續14年舉辦圍爐活動，宴請50戶家扶家庭提早吃團圓飯。（王文吉翻攝）

天氣冷颼颼，愛心暖洋洋！台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會27日捐贈200份物資及暖被，造福東勢弱勢族群，中英獅子會中午在沙鹿舉辦歲末圍爐活動，邀請50戶家扶家庭提早吃團圓飯。另有農民大方分享收成，大雅96歲老農廖德忠捐贈5千斤「阿忠伯愛心米」給當地弱勢戶，后里青農也開放部分「紫玉地瓜田」，讓學童體驗挖地瓜樂趣，除採收帶回家與家人分享，也捐贈100公斤給太平關懷據點。

中英獅子會發動獅友做公益，27日上午10點半於沙鹿竹林土雞城餐廳舉辦歲末圍爐活動，特別邀請北台中50戶家扶受助家庭提早吃年夜飯。現場除準備豐盛佳餚，另致贈伴手禮與祝福紅包，，讓資源有限的家庭，能夠不受距離的限制，依然能感受到社會的愛與溫暖。

大里區瑞城百姓公慈善功德會傳愛山城，27日一早於東勢區公所前廣場舉辦寒冬送暖活動，理事長張明吉率領會員捐贈200份民生用品及棉被，讓弱勢族群在寒冬中感到社會的溫暖。市議員冉齡軒、東勢區公所區長徐佩鈴及各里里長也一起到場共襄盛舉。

響應寒冬送暖，台中市青農發展協會協調后里青農，開放部分紫玉地瓜田，邀請學童體驗採收樂趣，並捐贈100公斤給太平關懷據點。立委洪慈庸也號召鄉親料理「紫玉地瓜菜頭粿」，為社區老人共餐加菜。善禾農業發展協會總幹事賴明岐表示，企業或團體在營運獲利之餘，都應捲起袖子為社會貢獻心力。

高齡96歲的老農廖德忠省吃儉用，他將存下來的老農津貼，購買5千斤白米，捐贈大雅區的中、低收入戶。兒子廖誼丙表示，父親心繫鄉里，21年前用先母奠儀購米助人，他91歲大壽時隨喜捐9千斤米，前年因直腸腫瘤切除手術順利，再捐萬斤白米，此次已是第4次捐贈白米。

(中時 )