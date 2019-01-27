中英獅友邀50家扶家庭圍爐 善心農捐白米地瓜

「德忠伯」廖德忠（右三）捐贈5千斤白米給弱勢民眾。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
大雅老農廖德忠捐贈5千斤白米，每戶可領9斤「阿忠伯愛心米」。（王文吉翻攝）
后里青農開放部分「紫玉地瓜田」，讓學童體驗挖地瓜樂趣，市議員王朝坤（左一）下田幫忙掘土。（王文吉翻攝）
放寒假的學童開心體驗挖地瓜樂趣，也幫忙採收100公斤，捐贈給太平關懷據點老人共餐加菜。（王文吉翻攝）
里區瑞城百姓公慈善功德會傳愛山城，捐贈200份民生用品及棉被給東勢弱勢戶。（王文吉翻攝）
中英獅子會連續14年舉辦圍爐活動，宴請50戶家扶家庭提早吃團圓飯。（王文吉翻攝）

天氣冷颼颼，愛心暖洋洋！台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會27日捐贈200份物資及暖被，造福東勢弱勢族群，中英獅子會中午在沙鹿舉辦歲末圍爐活動，邀請50戶家扶家庭提早吃團圓飯。另有農民大方分享收成，大雅96歲老農廖德忠捐贈5千斤「阿忠伯愛心米」給當地弱勢戶，后里青農也開放部分「紫玉地瓜田」，讓學童體驗挖地瓜樂趣，除採收帶回家與家人分享，也捐贈100公斤給太平關懷據點。

中英獅子會發動獅友做公益，27日上午10點半於沙鹿竹林土雞城餐廳舉辦歲末圍爐活動，特別邀請北台中50戶家扶受助家庭提早吃年夜飯。現場除準備豐盛佳餚，另致贈伴手禮與祝福紅包，，讓資源有限的家庭，能夠不受距離的限制，依然能感受到社會的愛與溫暖。

大里區瑞城百姓公慈善功德會傳愛山城，27日一早於東勢區公所前廣場舉辦寒冬送暖活動，理事長張明吉率領會員捐贈200份民生用品及棉被，讓弱勢族群在寒冬中感到社會的溫暖。市議員冉齡軒、東勢區公所區長徐佩鈴及各里里長也一起到場共襄盛舉。

響應寒冬送暖，台中市青農發展協會協調后里青農，開放部分紫玉地瓜田，邀請學童體驗採收樂趣，並捐贈100公斤給太平關懷據點。立委洪慈庸也號召鄉親料理「紫玉地瓜菜頭粿」，為社區老人共餐加菜。善禾農業發展協會總幹事賴明岐表示，企業或團體在營運獲利之餘，都應捲起袖子為社會貢獻心力。

高齡96歲的老農廖德忠省吃儉用，他將存下來的老農津貼，購買5千斤白米，捐贈大雅區的中、低收入戶。兒子廖誼丙表示，父親心繫鄉里，21年前用先母奠儀購米助人，他91歲大壽時隨喜捐9千斤米，前年因直腸腫瘤切除手術順利，再捐萬斤白米，此次已是第4次捐贈白米。

(中時 )

過年不想腸胃炎、流感找上門 醫… 新莊張燈結綵迎新年 侯友宜彩繪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。