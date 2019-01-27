老公被抓了 婦人失依靠欲輕生

2019年01月27日 13:31 中時 甘嘉雯

婦人失依靠欲輕生，龜山警方到場安慰勸說。（甘嘉雯翻攝）

桃園市一名53歲陳姓老婦人昨晚致電至坪頂派出所言談中有輕生念頭，坪頂派出所警員藍金富、林建豪獲報趕到婦人家中，見陳姓婦人獨自客廳，沙發上有散亂的藥單，因無子嗣，只靠老伴照顧，因接到丈夫電話告知因案通緝被抓要被警方移送至地檢署執行3個月徒刑，短期無法回家，讓她生活頓失依靠，一時想不開燃起輕生念頭。

員警詢問老婦人原委，老婦人說她患有慢性疾病長期服藥，日前車禍傷及脊椎、膝蓋造成行動不便手腳無力，無法自理，因生活頓失依靠，一時想不開燃起輕生念頭，員警聽到婦人遭遇後先安撫老婦人的情緒，通知救護車及通報社會局家庭服務中心給予協助，讓陳老婦人暫時得以有人照顧免除憂鬱等待丈夫回家。

陳姓婦人（53歲）來電訴苦表示不想活了，因婦人聲音呼吸急促且伴隨著啜泣聲，警員藍金富、林建豪等人趕到現場查看，發現老婦人獨自坐在家裡的客廳，面露哀傷布滿淚痕，口中喃喃自語，沙發上散落的許多藥單。

家裡經濟重擔全靠丈夫每日去工地做粗工的微薄薪水支應，但晚上突然丈夫來電因案通緝遭樹林分局抓了要送地檢署執行3個月徒刑，短期無法回家，因沒有親友願意幫助她們，當下頓失依靠的她一時不知所措，血壓驟升使得她喘不過氣，心中才起了輕生的念頭，員警了解陳姓婦人處境後，苦口婆心的勸說安撫，表示丈夫只是暫時沒有辦法回家，生活部分會找社會局家庭服中心來協助，才讓婦人改變心意，重新有了正面的力量後，通知救護車將婦人先送往醫院治療，並由社福單位給予照護。

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(中時 )