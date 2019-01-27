東京澡堂換新裝！2月起熊本熊部長「酷MA萌」陪你泡溫泉

2019年01月27日 14:09 中時 徐力剛

東京知名澡堂「押上溫泉大黑湯」，戶外可盡覽晴空塔美景。（圖片取自酷MA萌的熊本日記臉書粉絲團）

室內浴場換新裝，各式酷MA萌圖飾滿足粉絲新奇感。（圖片取自朝日新聞）

2月開始，「酷MA萌」粉絲們將可在東京的大眾澡堂見到他身影，熊本縣政府日前宣布，將攜手東京本地業者合作，打造新穎「酷MA萌澡堂」，讓粉絲邊泡澡也能欣賞酷MA萌逗趣模樣。

東京「押上溫泉大黑湯」2月6日起至3月4日止，將化身全新「酷MA萌澡堂」與粉絲見面，走入室內，從大門浴簾開始到水瓢、牆壁上，隨處可見酷MA萌身影現蹤，當中最吸睛的非「澡堂壁畫」莫屬，長7公尺、寬3公尺的大型澡堂壁畫換上新裝，繪上熊本熊部長泡溫泉圖飾，背景富士山也換成矗立著阿蘇五岳群，成為另類粉絲朝聖聚集地，為了讓泡湯客盡情享受九州風情，每日浴池將漂浮著熊本特產柑橘晚白柚，特色感十足。

大眾浴場「押上溫泉大黑湯」自1949年創立以來，走過70個年頭，已融入在地人日常生活，館內泉質為弱鹼性天然溫泉，其中最大特色為戶外大型露天溫泉，旅人浸沐於溫泉中，享受寒風吹拂臉頰快感，邊欣賞晴空塔絕美景致，成為東京知名景點。

其實這並非酷MA萌首次宣傳溫泉，多年前為推廣九州熊本當地溫泉觀光，酷MA萌就曾前往阿蘇內牧溫泉，親自泡湯示範溫泉禮儀，並幫長輩刷背、擦背，一度蔚為話題性。

(中時 )