遭控賄選 何志偉：清者自清濁者自濁

2019年01月27日 13:44 中時 郭建伸

今天是台北市立委補選日，台北市第二選區呈現激戰，無黨籍參選人陳思宇父親、議員陳建銘昨甚至到北檢控告民進黨籍參選人何志偉，指何涉嫌賄選，要他說清楚。對此，何志偉上午到陽明山國小投票時連說兩次「清者自清，濁者自濁」，表示面對大量抹黑攻擊，他都不予回應，期待候選人的本薪都是好好做事，更強調對手像鏡子，是人生最好的導師。

何志偉今現身投票所時，脖子上圍了一條紅色圍巾，表示這是1、2年前支持者阿姨從身上拿下來給他的，讓他感覺相當溫暖；這陣子他瘦了10公斤，跑攤時口袋不時有地瓜跟麻糬，對於民眾的溫暖他相當感恩。

媒體詢問他會不會擔憂選情跟天氣一樣冷？他說，這次補選是個即戰，所以本來相對冷清一些，拜託選民不讓所有候選人孤單，給予肯努力的候選人機會。

談及近來跟敵方陣營的激戰，他則說，最近的千錘百鍊像是政治上的「極限運動」，每一天都在挑戰自己體力跟心志的極限；之前到民眾家裡拜訪，看到掛了一個「忍」字，這字也印在他心中。

媒體追問，是否跟對手交戰要忍耐？何說，對手是人生最好的導師，會像一面鏡子，不斷反映他哪裡可以做得更好更溫暖。

至於陳建銘指控何志偉有賄選嫌疑，要求他說清楚，何則回應，很多問題已經講得很明白，包含放棄美國國籍、在馬祖當兵，面對大量抹黑、攻擊，他都不予與回應，並連說兩次「清者自清，濁者自濁」。

(中時 )