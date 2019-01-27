寒士30全台宴請4萬餘人 總統府前席開2200桌

2019年01月27日 14:09 中時 游昇俯

陳美穎從事清潔工作維生，多虧創世基金會照顧她臥病的兒子，讓她無後顧之憂。（游昇俯攝）

吳信道自成為無業遊民後，幸獲得人安基金會幫忙，提供他住宿及午、晚餐。（游昇俯攝）

給社會孤獨困頓者溫暖，「第29屆寒士吃飽30愛心尾牙」今（27）日於總統府前席開2200桌，全台16處同步，宴請4萬餘名寒士飽餐一頓，感受過年團圓氣氛。台北場包括副總統陳建仁、前總統馬英九及行政院政務委員林萬億等均蒞臨參與，熱鬧非凡；參加尾牙的寒士也都稱讚，活動辦得「不歹」、「吃得很好」。

寒士吃飽30今年由人安、創世、華山三個基金會共同舉辦，邀請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽等年前團聚，共圍一爐，共計動員工作人員及義工近3千人。台北場亦首度邀請清寒學子及北市百歲人瑞參加，發出500份紅包。

寒士30活動創辦人曹慶表示，愛心尾牙仰賴全台各界善士捐款，今年計有5萬4千名善士共襄盛舉，90％來自小額捐助，大筆金額捐助反而不多；人安等三個基金會不只要寒士們能吃這一餐，更要天天有一餐，期待各界能繼續支持他們服務老殘窮。

參與愛心尾牙，57歲獨居的陳美穎平時從事清潔工作維生，她有4名子女，其中一子因患有癲癇，接受創世基金會醫療照顧。陳美穎表示，這個兒子臥病在床，多虧創世把他照顧得很好，養得「好胖、好可愛」，她才沒有後顧之憂。陳美穎說，她的朋友不多，多是打零工時認識，寒士30她已參與過三、四次，來這邊吃得很好，很有趣味。

今年65歲的吳信道原是裁縫作業員，但在遭公司辭退後成為無業遊民，現在由人安基金會提供他吃住，他亦仍會到街頭舉廣告牌打零工，應付自己的日常開銷。吳信道說，在人安認識許多朋友，年前和朋友相聚吃飯聊天，感到很溫暖，但他還希望自己能自力更生，不要只是讓人請客。

(中時 )