NBA》豪哥10分6助攻 老鷹無緣搶勝替卡特慶生

2019年01月27日 13:34 中時電子報 黃及人

at 42... honestly you wish your uncle could play ball like this.



brings us back within one. pic.twitter.com/VC8HKxFHQ6 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月27日

27日剛好碰上陣中老將卡特42歲生日的老鷹，雖然很想贏球幫他慶生，可惜最後關頭卻被拓荒者打出13比0收尾攻勢，老鷹無奈以111比120落敗，林書豪替補打了20分35秒，投13中4、2罰全進，貢獻10分、6助攻與2籃板。

再次更換先發陣容的老鷹，一開賽就遭地主拓荒者狠狠修理，轉眼落後達10分以上，幸好林書豪穩定貢獻6分、5助攻，幫助老鷹逐漸縮小落後差距，搭配柯林斯、崔楊兩人攜手開火，老鷹打完上半場，反以64比63超前拓荒者。

來到第4節，今天歡慶42歲生日的「老飛人」卡特投進全場個人第2顆三分球，幫助老鷹追成100比101，引發老鷹板凳一陣歡呼，只是林書豪的表情卻很詭異，結果接下來老鷹被拓荒者打出一波13比0猛攻，無奈面對輸球命運。

老鷹以號稱「小柯瑞」的崔楊表現最佳，他全場投15中11，貢獻全場最高30分，柯林斯21分、6籃板，普林斯與戴特曼各有11分，老鷹總教練皮爾斯只讓卡特替補打了14分35秒，拿6分、4籃板，似乎不想太操這位老飛人。

拓荒者後衛麥科倫拿下28分、10助攻與10籃板的生涯首次大三元演出，即將跟哥哥史蒂芬柯瑞一起參加三分球大賽的塞斯柯瑞，也有22分進帳，充分填補拓荒者明星控衛利拉德因為右膝痠痛缺陣的得分空缺，阿米紐17分。

(中時電子報)