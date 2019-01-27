NBA》豪哥10分6助攻 老鷹無緣搶勝替卡特慶生

林書豪站在籃下，看著隊友協防拓荒者前鋒雷曼的上籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報

27日剛好碰上陣中老將卡特42歲生日的老鷹，雖然很想贏球幫他慶生，可惜最後關頭卻被拓荒者打出13比0收尾攻勢，老鷹無奈以111比120落敗，林書豪替補打了20分35秒，投13中4、2罰全進，貢獻10分、6助攻與2籃板。

再次更換先發陣容的老鷹，一開賽就遭地主拓荒者狠狠修理，轉眼落後達10分以上，幸好林書豪穩定貢獻6分、5助攻，幫助老鷹逐漸縮小落後差距，搭配柯林斯、崔楊兩人攜手開火，老鷹打完上半場，反以64比63超前拓荒者。

來到第4節，今天歡慶42歲生日的「老飛人」卡特投進全場個人第2顆三分球，幫助老鷹追成100比101，引發老鷹板凳一陣歡呼，只是林書豪的表情卻很詭異，結果接下來老鷹被拓荒者打出一波13比0猛攻，無奈面對輸球命運。

老鷹以號稱「小柯瑞」的崔楊表現最佳，他全場投15中11，貢獻全場最高30分，柯林斯21分、6籃板，普林斯與戴特曼各有11分，老鷹總教練皮爾斯只讓卡特替補打了14分35秒，拿6分、4籃板，似乎不想太操這位老飛人。

拓荒者後衛麥科倫拿下28分、10助攻與10籃板的生涯首次大三元演出，即將跟哥哥史蒂芬柯瑞一起參加三分球大賽的塞斯柯瑞，也有22分進帳，充分填補拓荒者明星控衛利拉德因為右膝痠痛缺陣的得分空缺，阿米紐17分。

(中時電子報)

NBA》完美10連勝！勇士五星戰隊… MLB》大肥約已死！球團老闆坦言…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。