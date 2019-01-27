MLB》大肥約已死！球團老闆坦言不想給

2019年01月27日 13:37 中時電子報 盧品青

大聯盟自由市場冷清，最大的原因是球團不敢下重金投資。超級經紀人波拉斯(Scott Boras)曾經期盼「好老闆總會睡醒」，但現在看來是「裝睡的人叫不醒」，連累哈波(Bryce Harper)這樣的MVP級球星等得望眼欲穿。

太空人老闆克朗(Jim Crane)公開感嘆自由市場已產生質變，「我想大家以後很難再看到10年以上的長約了。」他們未必不明白哈波的價值，然而沒有任何一位老闆願意投資10年在哈波身上，否則哈波早就簽了。

是球團老闆小氣嗎？聯盟本就不鼓勵亂砸錢，否則也不會有豪華稅。是球員太貪心？數據又指出整個聯盟的薪資是倒退的。不斷有媒體勸哈波放棄10年長約，盡可能在5至7年的合約取得最高的平均年薪。

顯然合約的長度已經比金額造成更多的困擾，球團不希望被長期占據薪資空間，特別是這類合約都是愈到後期領得愈多。終有一日選手戰力下滑、球隊遭遇瓶頸，屆時想要重建都很難。

克朗說：「現今的資料分析很進步，大家更會精打細算了，這是哈波和馬恰多(Manny Machado)還沒有著落的原因，我猜他們被打槍的大概都是很長的合約。」長期肥約已死，就連太空人自家出去的凱寇(Dallas Keuchel)都還在流浪，這位賽揚左投居然連5年的合約都要不到。

(中時電子報)