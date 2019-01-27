新業建設尾牙好手氣 聚寶盆的錢隨你抓！

新業建設名譽董事長穆椿松在新業尾牙宴公開發布今年推案進度，表示將在台中市單元二推出「大塊森鄰」新建案。（盧金足翻攝）

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新業建設每年都會大手筆以裝滿銅板的聚寶盆，讓員工一把抓試手氣，「抓到多少錢，全部都算你的！」掀起尾牙高潮，員工都把這些「抓寶」到銅板當錢母，為今年帶來旺旺財氣。（盧金足翻攝）
新業建設歡樂尾牙，大老闆上台唱歌，感謝員工團隊一年來的打拚。（盧金足翻攝）
新業建設熱銷的裕元特區‧單元一「新業觀峰」已完工，優質建案買氣暢旺。（圖／新業建設提供）

年底尾牙熱鬧登場，老闆慰勞員工一年的辛勞，也展望2019年新年新氣象！新業建設每年都會大手筆以裝滿銅板的聚寶盆，讓員工一把抓，「抓到多少錢，全部都算你的！」掀起尾牙高潮，新業建設也宣布今年將在台中市單元二推出「大塊森鄰」新建案，目前線上銷售的裕元特區‧單元一「新業觀峰」已完工，銷售已達八成，買氣暢旺。

新業建設名譽董事長穆椿松在新業尾牙宴公開發布今年推案進度，表示將在台中市單元二推出「大塊森鄰」新建案，該個案為低密度開發並以垂直綠化高覆率方式，布滿多種喬木植栽綠化，社區有如置身一座森林。

此外，熱銷的裕元特區‧單元一「新業觀峰」已完工，買氣暢旺，新業建設推案趁勝追擊，好案子一棒接一棒，熟知市場走向，蓋房子像工學藝術的口碑，銷售叫好又叫座，今年第四季將於台中市自由路四段推出新案，請大家拭目以待。

新業建設董事長卓勝隆指出，在竹北縣府特區推出的「築之細道」，規畫2-4房健康宅，公開銷售後佳績亮眼，為竹北市近期熱搜個案並為科技人及醫護人員口中CP值超高的首選。

(中時 )

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