家扶「原鄉支持計畫」 助五峰、尖石鄉青年接軌社會

2019年01月27日 14:11 中時 徐養齡

新竹家扶中心竹東服務處26日舉辦「竹」夢樂棒盃，讓尖石、五峰80名受助青年互動交流。（徐養齡翻攝）

新竹縣原鄉資源不如都會區，為鼓勵部落青年與社會接軌，新竹家扶中心啟動「原鄉支持計畫」，26日於安排「竹」夢樂棒盃，讓尖石、五峰兩鄉80名受助青年，透過合作及競賽彼此交流，激發原鄉培力方案重視的團隊精神。

「竹」夢樂棒盃透過簡易上手的樂樂棒球為主軸，並融入泰雅傳統的「竹子」文化，設計出「快手連連看」、「過河造路拼拼樂」及「機智問答」3項趣味競賽，讓青年們「以球會友」，各隊卯足勁投入，尾聲則安排摸彩活動，現場歡笑聲不斷，為活動畫下完美句點。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，家扶社工長期深耕五峰及尖石，深知在部落成長的孩子，下山求學、工作後，易受環境、經濟等因素影響，在求學與工作的歷程上走得艱辛。過早進入職場，又因欠缺專業技能，長期處於低薪無發展性的工作。

為此，家扶啟動「原鄉支持計畫」培力團體，社工秉持著唯有「陪伴」、才能「培力」的信念，支持原鄉青年走出部落，與多元文化的社會接軌。

這次青年活動無論從主題發想、細節討論，以及人力、物力的配置，皆是由近1年參與原鄉培力方案的12名成員與社工共同籌畫而成。1年來年，方案成員們不畏路程遙遠，從清泉、梅花及煤源等部落，下山到竹東參與每月1次的培力課程，親身實踐「做中學、學中做」，開展培訓的能力。

(中時 )