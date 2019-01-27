面對少子化 馬英九鼓勵年輕人生三個孩子

2019年01月27日 14:06 工商 崔慈悌

面對少子化危機，馬英九總統今天表示，希望年輕人不要「不子不婚不生」，才能讓人口正常發展，並呼籲「一個孩子太寂寞、兩個孩子不算錯、希望能有三個孩子」。

由創世、華山、人安基金會共同舉辦的「第29屆寒士吃飽30尾牙」今天在全台同步登場，宴請4萬名寒士、單親家庭和獨居長者，並發給每人500元紅包。

總統府前舉辦的台北場尾牙宴特別邀請5名年過百歲的長者穿上博士服，由副總統陳建仁撥穗，馬英九頒發「人類榮譽博士」證書表揚。

馬英九首先介紹寒士尾牙的由來，1987年除夕，由創世基金會創辦人曹慶號召義工媽媽做了30個便當發給萬華地區街友，1991年起首次在萬華舊火車站前舉辦街友尾牙，當時席開10桌之後愈辦愈大。

2012年以後關懷範圍擴及街友、單親家庭、獨居長者等，並更名為「寒士吃飽30尾牙」，他說，今年全台席開4千多桌，多達5萬人捐款支持，也因為有這麼多善心人士的支持，才能夠年年辦下去，成為世界級活動。

他也提到少子化危機，擔心人口一旦下滑趨勢改變後，要在回復就不容易，鼓勵年輕人要「早一點結婚、早一點生產」，不僅寒士能吃飽外，年輕人也不要不子不婚不生，讓人口正常發展正常。

副總統陳建仁也致詞表示，今年寒士尾牙有4千多桌、4萬多名寒士參與，還有很多志工投入非常不容易，讓世界看到台灣的義舉。

他說，蔡英文總統上任以來建立社會安全網，並舉例去年6月開辦的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，截至目前已有7300多戶加入，共計存下6500多萬元，加上政府相對提撥的開戶金、利息，總金額已多達1億8000萬元，盼藉此終結貧窮循環。

雖然政府的社會支出不斷增加，但陳建仁認為，這還是不能照顧到全面，有賴民間團體的協助，共同照顧弱勢者。

(工商 )