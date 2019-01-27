金門縣長楊鎮浯首訪大陸 「新四通」成關注焦點

2019年01月27日 14:07 中時 李金生

金門縣長楊鎮浯期待在兩岸的共同努力下，落實「金廈漳泉共同生活圈」目標。（李金生攝）

楊鎮浯強調，只要台北中央給1個好「政策」，金門鄉親一定會非常珍惜。（李金生攝）

金門縣府赴陸訪問團成員有財政處長孫國智、環保局長楊建立、觀光處長丁健剛及縣長辦公室主任陳志斌等14人。（李金生攝）

楊鎮浯也呼籲兩岸當局，共同認真面對金門過去經歷的特殊歷史背景。（李金生攝）

小三通「新金祥龍號」帶著鄉親的希望，破浪前進對岸。（李金生攝）

大陸福建省將在國家主席習近平於《告台灣同胞書》40周年的談話基礎下，推動實現與金門、馬祖的「新四通」。金門縣長楊鎮浯今（27）日中午率團赴對岸，展開4天3夜的訪問行程，期待在兩岸的共同努力下，落實「金廈漳泉共同生活圈」的目標。

楊鎮浯強調，只要台北中央給1個好「政策」，讓站在兩岸交流第一線的金門，放開手腳與對岸一起推動，金門鄉親一定會非常珍惜，把這個政策發揮到極致，「做好也做滿！」

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上指示，推動與金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」。福建省省長唐登傑也表示，2019年福建將以習談話為指引，全力推動實現與金門、馬祖的「新四通」。

金門縣長楊鎮浯今率同金酒董事長李增財、董事長特助李俊彥、財政處長孫國智、環保局長楊建立、觀光處長丁健剛及縣長辦公室主任陳志斌等14人，展開他就職以來的首趟大陸行，將拜會福建省台辦、福建省政府、福建省旅遊發展協會、泉州市台商協會、泉州市政府、廈門市政府等單位和團體。

楊鎮浯表示，此行除針對民生、經濟層面與兩岸共同解決海漂垃圾等議題，與對岸溝通意見外，也會就「新四通」做到先期交流、探討，希望在未來可能的方向預做準備。

楊鎮浯強調，金門與大陸具有特殊的地緣關係，很多規畫不能夠關起門來自己做，必須與周邊一起來協作，以交通為例，不管是碼頭對接、船舶互通，或是金門在兩岸間最特殊，也最具優勢的物流優勢，都是要與對岸會談的重點之一，另如交通網路的整體規畫，「誰都不能排除誰，大家必須一起坐下來談。」

楊鎮浯並以「小三通」為例指出，金門做為一座離島，本身的產業結構比較薄弱，資源也比較稀缺，因此在這種情況之下，只要給金門一個「政策」，金門會特別珍惜、而且也用得特別好。

他並指出，上個月蔡英文總統來金門，他也舉「小三通」為例，強調金門徹底的把握這個機會，也用得特別好，今年的4或5月「小三通」即將迎來累積2000萬人次。「這就是一個非常好的證明，給金門一個好的政策，金門人會非常珍惜、並且把這個政策發揮到極致。」

楊鎮浯也呼籲兩岸當局，共同認真面對金門過去經歷的特殊歷史背景，如今也是給金門「特殊政策」做為對金門人的補償以及轉型正義的時候，各種經貿、交通、先行先試的工作，只要是有利於金門的政策，「此其時也！」、「也應該這麼做！」

(中時 )