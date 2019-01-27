影》大谷翔平領獎秀英文 日式腔調超流暢

大谷翔平。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

大谷翔平今天（27日）出席全美棒球記者協會晚宴領美聯新人王獎項，領獎時他以英文致詞將近2分鐘，雖發音仍帶有日本腔調但十分流暢，赴美1年英文就有如此程度的進步，讓人相當驚艷。

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挑戰大聯盟的菜鳥年，「雙刀流」大谷10場先發登板繳出4勝2敗、自責分率3.31的成績，不只投球有水準之上的表現，他在打擊區也有.285/.361/.564的打擊三圍，另有22轟10盜壘及61分打點，期間不斷創下紀錄，還追平「上古神獸」貝比魯斯（Babe Ruth）的成就。

最後大谷在美聯新人王的票選中獲得25張第一名選票，擊敗洋基超級菜鳥安杜哈（Miguel Andujar）收下這個獎項，今天他出席全美棒球記者協會晚宴領獎，翻譯水原一平及父母皆隨行。

雖領獎前水原一平坐在大谷翔平身旁，不過領獎致詞時，大谷獨自上台，全程以英文致詞，「謝謝！能與其他優秀的球員一起來到這邊讓我備感榮耀。」除了感謝球團、隊友、經紀公司及投票給他的記者與媒體，他不忘向父母致謝，大谷的雙親坐在台下也露出以他為傲的笑容。

大谷致詞將近2分鐘，雖手握小抄，發音略帶日式腔調，但他仍自信且流暢地完成致詞，最後他還笑說：「希望我下次來就不需要小抄了。」以活潑俏皮的自嘲為致詞結尾。

大谷雖去年成為美聯新人王，但去年季末手肘動了韌帶置換手術，今年只能先以打者身份開季、暫別投手丘，如何兼顧傷勢復原及盡快恢復雙刀流身手，成為大谷翔平大聯盟生涯第2年的重大挑戰。

(中時電子報)

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