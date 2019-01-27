影》大谷翔平領獎秀英文 日式腔調超流暢

2019年01月27日 14:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

"What an honor it is to share this stage with so many great players."



Shohei Ohtani received his Jackie Robinson Rookie of the Year Award from GM Billy Eppler at the @officialBBWAA Awards Dinner. #OhtaniROY pic.twitter.com/6ce206lCtm — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年1月27日

大谷翔平今天（27日）出席全美棒球記者協會晚宴領美聯新人王獎項，領獎時他以英文致詞將近2分鐘，雖發音仍帶有日本腔調但十分流暢，赴美1年英文就有如此程度的進步，讓人相當驚艷。

挑戰大聯盟的菜鳥年，「雙刀流」大谷10場先發登板繳出4勝2敗、自責分率3.31的成績，不只投球有水準之上的表現，他在打擊區也有.285/.361/.564的打擊三圍，另有22轟10盜壘及61分打點，期間不斷創下紀錄，還追平「上古神獸」貝比魯斯（Babe Ruth）的成就。

最後大谷在美聯新人王的票選中獲得25張第一名選票，擊敗洋基超級菜鳥安杜哈（Miguel Andujar）收下這個獎項，今天他出席全美棒球記者協會晚宴領獎，翻譯水原一平及父母皆隨行。

雖領獎前水原一平坐在大谷翔平身旁，不過領獎致詞時，大谷獨自上台，全程以英文致詞，「謝謝！能與其他優秀的球員一起來到這邊讓我備感榮耀。」除了感謝球團、隊友、經紀公司及投票給他的記者與媒體，他不忘向父母致謝，大谷的雙親坐在台下也露出以他為傲的笑容。

大谷致詞將近2分鐘，雖手握小抄，發音略帶日式腔調，但他仍自信且流暢地完成致詞，最後他還笑說：「希望我下次來就不需要小抄了。」以活潑俏皮的自嘲為致詞結尾。

大谷雖去年成為美聯新人王，但去年季末手肘動了韌帶置換手術，今年只能先以打者身份開季、暫別投手丘，如何兼顧傷勢復原及盡快恢復雙刀流身手，成為大谷翔平大聯盟生涯第2年的重大挑戰。

(中時電子報)