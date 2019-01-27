2020東奧棒球最終資格賽在台灣 中市府爭取洲際棒球場舉辦

2019年01月27日 14:30 中時 陳世宗

2020東京奧運棒球最終資格賽，將於明年3月在台灣舉行！為強化整體棒球場地兼顧賽事及訓練功能，台中市政府去年底在洲際棒球場旁興建文中10棒壘球場，提供良好訓練場館。運動局表示，市府積極向中華民國棒球協會，爭取2020東京奧運棒球最終資格賽在洲際棒球場舉辦。

運動局表示，依據世界棒壘總會（WBSC）公布最新棒球排名，我國僅次於日本、美國、韓國之後，名列第4名。2020東京奧運棒球項目最終資格賽（6搶１)將於明年3月在台灣舉行。市府持續完備相關運動賽事需求，在洲際棒球場旁興建文中10棒壘球場，去年底第一期已完工，將提供選手良好訓練場地。

運動局指出，洲際棒球場是中部最大型且符合國際標準的棒球場，腹地廣大，位於北屯區崇德路與環中路口，鄰近國道一號及台74線快速道路不到10分鐘車程，交通便利。洲際棒球場更是國內首座美式風格球場，看台視野廣闊，分上下兩層，內、外野共能容納2萬名觀眾。

運動局表示，洲際棒球場在各項軟硬體設備、人力、交通、維安等各項需求及經驗都相當成熟，台中市有「世界棒球之都」美譽，今年將於台灣舉辦的國際棒球賽事包括10月第29屆亞洲棒球錦標賽、11月第二屆世界棒球12強賽預賽等兩大國際賽事，均將於台中洲際棒球場舉行。

(中時 )