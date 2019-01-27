KYMCO尾牙席開184桌感謝經銷商

2019年01月27日 14:29 旺報 林瑞益

KYMCO執行長柯俊斌對未來充滿信心。（林瑞益攝）

模特兒展示KYMCO新車。（林瑞益攝）

KYMCO公司27日在高雄市漢神巨蛋席開184桌，感謝各地經銷商的努力。執行長柯俊斌說，有信心2019年的業績能再達標，只要各地經銷商與兼賣店能一起努力。

柯俊斌表示，高雄市的佔有率在高雄縣市合併前佔有率最高，當時一個月曾經超過60％，整年度接近56％。在縣市合併後，高屏地區的業績一直在40幾％。去年賣了超過7萬台，前年超過9萬台。因此尾牙辦了184桌，感謝各地經銷商

對於2019年的車市預估，柯俊斌表示，今年市場會略低，大概會減少5萬至10萬台；去年有85萬餘台，今年約75萬餘台。因為汰舊換新，包含二行程與四行程車輛貨物稅減免4000元，今年是第4年，明年是最後一年，業績會更好。民眾在今年購買的意願不高，不比前年，當時全台達到100萬台。

預估今年業績，他說，大概會超過40％，接近41％。原因是上個月有許多機車沒有領，正在排隊、陸續領車中。很多縣市的佔有率達59％，以台南與高雄來說，周一更高達59％市佔率。這個月估計全台將會超過40％。

至於GP125機車的4萬1800元的價格將持續？他說，這要看市場的變化，去年是因為各廠牌的競爭，導致年底有一些優惠推出。談到電動車的優惠？柯俊斌透露，公司會陸續提出一些優惠，包含電池或給消費者的折扣，像是今年的5千500萬酬賓活動。

媒體問關於和泰汽車的租賃，對共享車輛的看法？他說，從產品的消費者使用效力來看，一部車的使用只有上下班或閒暇，其他時間就不用；以分享的時間來說，則是隨時可以讓消費者一起分享，效力是比較好的。目前全球都在做，但要獲利不易，有一些管理、後勤補給的問題。他覺得未來會有幾家會成功，達到一定的規模經濟，已經有很多廠商在做，經過淘汰後，會只剩一、兩家。

至於ionex換電站，柯俊斌表示，目前有300家，會逐步增設。今年的電動車的量將上升，經銷商與消費者需要一段時間，適應操作電動車方式。像是ManyEV、NiceEV車款價格已經與燃油車差不多，需要一段時間，讓消費者將好評告訴朋友、家人。

對於今年電動車的數量？他說，預估會增加50％，約5至10萬台，相信可以做到。因為專賣店有3600家，加上兼賣店8000至9000家，只要一家店賣5台至10台，就可以達成目標。

(旺報 )