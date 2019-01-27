家暴父勒2幼女陪死竟5萬元交保 檢方抗告才獲准聲押

彰化地檢署。(本報系資料照)

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中時電子報

彰化一名37歲的廖姓男子有家暴前科，他因詐騙案遭判刑1年6月，即將於29日入監，卻趁23日帶著兩名年幼女兒準備上吊輕生，民眾發現後才阻止悲劇發生，警方依殺人未遂罪移送廖男，檢方聲押廖男，卻遭法官裁定5萬交保，檢方怕廖男又犯提抗告，才獲准聲押禁見。

綜合媒體報導，廖男與妻子感情不睦但生有6歲、7歲2女，2年前有家暴記錄，妻子帶著女兒住在南投。廖男因日前犯下詐騙案，將於29日入監服刑，妻子因此讓廖男帶2女回彰化團聚。

未料後廖男在電話中與妻發生口角，廖男多次致電給妻子，廖妻都沒有理會，廖男遂於23日帶著2個女兒，跑到貓羅溪畔，想要用電線吊頸殺女後再自殺，但因2女童哭鬧引起旁邊釣魚民眾注意，廖遭民眾阻止而罷手，便將女童又載回彰化家中。

返家後女童將事情告訴廖男哥哥，廖男要再度帶走2女童時遭到哥哥阻止，2人爆發衝突扭打，警方也聞訊而來，將廖男帶回偵辦。彰化地檢署審訊後，認為廖男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡、串證、再犯之虞，24日下午向法院聲請羈押禁見，法院卻裁定廖男5萬交保。

檢察官唯恐廖男再犯，25日提抗告並派員警監控廖男行蹤，員警卻回報廖男行蹤不行且有逃亡之餘，檢察官因此於26日派員警拘提廖男，再度聲請羈押禁見後，法院裁准羈押禁見。

彰化縣社會處副處長陳素貞則表示，案發當天2個小女孩並未受傷，但受到驚嚇，由母親帶回南投照顧，當地社會處也將持續追蹤協助，警方也於當天下午協助申請緊急家暴令。

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