區位重要 信用也重要！台中平均核貸成數7成

2019年01月27日 14:32 中時 盧金足

住商機構中區協理賴萬指出，核貸成數最高的前三名路段中，南屯區豐偉路及北屯區泰順路大部分是新建案，建商與銀行端合作優惠貸款專案，為新建案核貸條件加分。（盧金足攝）

各區域依機能、發展潛力、及新建案優惠專案而有個別優異條件，房屋核貸成數各有不同。（盧金足攝）

台中市房貸核貸條件，最強路段在南屯區！依財團法人金融聯合徵信中心最新數據資料顯示，台中市去年第三季平均貸款成數為71.36％，平均貸款利率為1.77％，其中核貸成數最高的地段，是南屯區豐偉路，平均核貸成數90.00％，核貸成數第二高者為太平區樹孝路，平均核貸成數79.16％，第三名則是北屯區太順路，平均核貸成數78.15％。

買房子大部份購屋者都必須負擔房貸，但核貸是第一關，攸關核貸成數，不動產市場信心提升，買方觀望心態也不再那麼濃厚，民眾買房子除了重視房價買高買低外，貸款條件極為重要，核貸成數往往攸關自備款需準備幾成，因此貸款條件也是購屋過程中重要的一環。

住商機構中區協理賴萬指出，核貸成數最高的前三名路段中

，南屯區豐偉路及北屯區泰順路大部分是新建案，由於新建案的建商可與銀行端合作優惠的貸款專案，故許多新建案的核貸條件都不錯，此外，建商也會提供公司貸款讓購屋人補齊自備款的不足。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，因央行連續10季維持利率不變，故整體還是維持在低利的狀態，因此房貸利率大多維持在1.7％上下，至於核貸成數則多在7成左右，台中市在去年的交易量並沒有突破性表現，甚至全年買賣移轉棟數小幅下滑1.4％，故平均貸款條件也僅持平發展。

此外，各區域依機能、發展潛力、及新建案優惠專案而有個別優異條件，如核貸成數高達9成的南屯區豐偉路，即因地段精華外，新案優惠貸款條件佳，故能有如此高的核貸成數。

房屋能有好的貸款條件重點在地段，太平區樹孝路的機能佳

、交通便利，該地段上有透天、新大樓、也有20年以上的中古大樓，平均房價約每坪16萬，吸引許多首購族在此購屋，而北屯區近年交易表現亮眼，太順路新案的選擇性多，平均房價約18萬，也是許多首購族或換屋族會考慮在此購屋。

值得一提的是，南屯區豐偉路位於八期重畫區，周邊有三座公園、量販店，生活機能佳，該路段平均房價27萬，略低於七期精華地段房屋，較符合多數購屋人的預算範圍。

「區位重要，信用也重要！」郎美囡強調，房屋貸款條件除了跟房屋所在區位、房屋本身條件有關外，也會跟申貸人的信用狀況、財務狀況有關係，通常核貸成數主要依據房屋就是擔保品的區位、本身條件，房貸利率跟市場走向有關。

不過申貸人若財務狀況佳、有穩定薪資，通常能取得更好的貸款條件，反之，則大多核貸條件不佳，故申請貸款前，建議先處理負債狀況，獲得較好的成數及利率。

(中時 )