麻豆北極殿普濟寺寒冬送暖

台南市麻豆區北極殿普濟寺與麻豆扶輪社27日舉辦寒冬送暖活動，有161戶弱勢戶受惠。（劉秀芬攝）

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台南市麻豆區北極殿普濟寺與麻豆扶輪社寒冬送暖，27日於廟前廣場發放祈福紅包及生活物資，麻豆區公所區長孔慶瑤、台南市議員陳秋宏也到場協助發放，並感謝廟方及麻豆扶輪社的善心義行。

麻豆北極殿創建於明永曆年間，已有三百多年歷史，緊鄰的普濟寺供奉地藏王菩薩，是麻豆地區四大古剎之一，屢獲政府評定為績優宗教團體，並多次獲內政部表揚，北極殿普濟寺每逢歲末都會舉辦冬令救濟活動，已成傳統。

廟方主委王得任表示，早期寒冬送暖只發放低收入戶500元生活補助金，後經前主委周建和擴大勸募，近年除了現金也發放生活物資，今年結合善心人士，捐贈沙拉油、關廟麵、醬油、5公斤裝白米予麻豆區161戶低收入戶。

除了生活物資，麻豆區扶輪社社長莊文君號召社友慷慨解囊，共捐贈12萬1000元及5公斤白米162包，。廟方表示，感謝各方善心人士捐贈金錢、物資，讓弱勢戶能過個好年，剩餘物資也將轉贈家扶中心、普門仁愛之家、永靖教養院、華山基金會、豐德教養院等慈善機構。

27日活動現場除了廟方、扶輪社工作人員外，曾文家商扶輪少年服務團同學也再次出動，除了維持秩序、把物資裝袋，也幫忙領取物資的長輩們把沉甸甸的白米、沙拉油提送到腳踏車及摩托車上，用行動展現愛心。

(中時 )

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