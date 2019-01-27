影》曾被美國網協忽視 大坂直美日本遇伯樂

在大坂直美沒沒無聞時，日本網協提供不少訓練上的幫助。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

擁有美國、日本雙重國籍的大坂直美，能說一口流利的英文，卻不太會說日文，甚至講起日文還有個外國腔，為何代表日本出賽，「感恩」是原因之一。

新科世界球后大坂直美的母親大坂環來自日本北海道，父親法蘭索瓦（Leonard Francois）則是海地裔美國人，兩人在大坂環於札幌念大學時相識相戀，因為環的家人反對，她搬到大阪、長期沒和家人聯絡，並在大阪生下直美跟大她1歲的姐姐麻里。

2000年大坂直美3歲時，他們全家搬到法蘭索瓦的老家美國紐約長島居住，受到威廉絲姐妹影響，法蘭索瓦決定讓兩個女兒也走上網球路，因此2006年舉家再搬到佛羅里達，讓姐妹倆接受專業網球訓練，也因為從小就在美國成長，大坂直美的英文才這麼好，也對日本幾乎沒太多記憶。

大坂直美(中)和父母。(取自大坂直美IG)

大坂直美青少年時期曾代表美國出征不少比賽，可惜沒有打出好成績，就算家人幫忙向美國網協申請部分援助也沒能獲得太多回應，直到2013年大坂到日本參加東京泛太平洋女網公開賽，日本網協的女網教練吉川真司，看出了大坂的天分及潛力而跟協會報告，此後日本網協提供培養大坂所需的資源。

2016年大坂打進到澳網女單第三輪，美國網協終於積極接觸這塊璞玉，也承諾給予更多支援，面對日、美兩方搶人，法蘭索瓦感念從女兒沒沒無聞就大方幫助的日本網協，決定讓大坂繼續代表日本出賽。

「伯樂」吉川真司謙虛表示，自己只是幫忙牽線，真正協助大坂訓練的教練是德國籍的貝金（Sascha Bajin），而貝金曾是小威廉絲奪得13座大滿貫冠軍期間的教練團成員，吉川補充：「毫無疑問，貝金以傑出的技巧讓大坂充分發揮、提升他的天賦；而且要不是母親大坂環曾分享日本文化、飲食給兩個女兒，大坂直美也不會意識到自己心理上會和日本如此接近。」

(中時電子報)

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