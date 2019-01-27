媽啊太狂了！女兒獵豔 美魔媽搶先一步吃掉小鮮肉

女兒獵豔，美魔媽搶先一步吃掉小鮮肉。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

原來SOD都是真的！？一名女子表示在交友軟體認識大她10歲的男網友，兩人彼此還在認識階段，原PO保養得宜的「美魔媽」卻搶先一步與女兒男網友交往，讓原PO驚呼「我媽真的很SOD！」

地方媽媽嗆「讓你升天」 小鮮肉好害怕

該名女子在《Dcard》發文表示，她從小因為爸爸外遇，爸媽離婚後由媽媽撫養長大，她並指出46歲的媽媽保養得宜，看起來像是30多歲，原PO朋友紛紛都以為媽媽是她的姊姊。

而原PO和媽媽無話不談，某次媽媽看到她玩交友軟體，好奇看了原PO手機，目光立即鎖定一名帥氣小鮮肉網友，開玩笑說「欸！這鮮肉帥喔，我也要跟他玩真心話」，之後原PO與男網友見面約會，發現彼此興趣都是做菜，很快變研究料理的朋友，男網友也常到原PO家中鑽研食譜。

沒想到，某次男網友到原PO家中做月餅，途中原PO因為材料不夠出去購物，30分鐘回家後竟看到媽媽和男網友熱吻，2人看到原PO回來趕緊尷尬分開。詢問後，媽媽才向女兒坦承早已看上男網友，2人已經偷偷交往，雖然原PO不反對媽媽談姊弟戀，但媽媽突然冒出驚人之語「還好女兒之前沒跟他上床，不然就母女丼了哈哈哈」，讓原PO臉上尷尬三條線。

網友紛紛感到不可思議，驚呼「媽啊太狂了」、「所以他之後有可能會變你爹嗎？」、「看完我只想說....貴圈關係真複雜.」、「這男真的是勝利組」、「用app交了一個繼父」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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