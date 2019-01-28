弘光「紅師父」推草莓季 夢幻滋味讓甜點控臣服

2019年01月28日 07:16 中時 王文吉

「紅師父」烘焙食品實習工廠推出草莓塔、草莓千層派、草莓大理石麵包、草莓奶油夾心麵包及草莓鮮奶油蛋糕等，全廠幾乎被草莓「鋪天蓋地」攻佔。（王文吉攝）

「紅師父」甜點師傅將蛋糕體外層均勻抹上鮮奶油，最上層舖滿約20顆的草莓，每一口都吃到草莓與鮮奶油融為一體。（王文吉攝）

弘光科技大學烘焙食品實習工廠「紅師父」推出少女系甜點，每天採買新鮮草莓，限量製作。（王文吉攝）

「紅師父」推出少女系夢幻甜點，一舉擄獲草莓控女學生。（王文吉攝）

弘光科技大學「紅師父」烘焙食品實習工廠推出少女系夢幻甜點，每天採買新鮮草莓，限量製作草莓塔、草莓千層派、草莓蛋糕捲、草莓奶酪、草莓大理石麵包、草莓奶油夾心麵包等，上、下午各出爐1次，還有隱藏版草莓鮮奶油蛋糕，全廠幾乎被草莓「鋪天蓋地」攻佔。

廠長王俊勝表示，今年冬天雨水少，草莓盛產品質又好，每天向果農買新鮮草莓製作，並特別調降甜度，讓甜點吃起來酸甜而不膩。草莓塔塔皮使用奶油、杏仁粉等原料烘培，吃起來酥脆紮實有堅果香氣，內餡用新鮮香草莢、奶油熬煮卡士達醬，再搭配7、8顆的新鮮草莓與草莓果醬，最後用開心果碎片裝飾。

另外，草莓千層甜點的皮與草莓塔不同，吃起來的口感比較酥鬆，製作時用2片千層派皮組合而成，中間內餡放上6、7顆鮮新的草莓後，空隙填滿細緻的卡士達醬，最後頂層用鮮奶油和草莓點綴，兩種組合搭配，吃起來滑順富有草莓香氣，鮮甜不膩的好味道。

為了讓新鮮草莓多變化，師傅用還研發草莓蛋糕捲、草莓奶酪、草莓大理石麵包、草莓奶油夾心麵包等。王俊勝表示，由於草莓都是新鮮現採，甜點數量有限，賣完就沒了，配合草莓產季，預計會販售到母親節前後。

至於隱藏版的草莓鮮奶油蛋糕則要預先訂購，內餡使用布丁與綿密的蛋糕體組合而成，外層均勻抹上鮮奶油，最上層舖滿約20顆的草莓，每一口都吃到草莓與鮮奶油融為一體，綿密不油膩，是草莓季不容錯過的甜點。

地址：台中市沙鹿區台灣大道6段1018號

電話：04-26318652

營業時間：平日週一至週五8：00-20：00，寒暑假採預訂制。

售價：草莓塔、草莓千層每個80元；草莓蛋糕捲每個45元；草莓大理石、草莓奶油夾心麵包35元；草莓奶酪45元；6吋草莓鮮奶蛋糕500元

(中時 )