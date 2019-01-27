翁震炘接北農總經理惹議 林佳新轟：該罵的是黃向群

2019年01月27日 15:15 中時電子報 陳煌祥

北農董事長彭振聲(中)率北市議員黃向羣(右)赴農委會拜會。（資料照片/游昇俯攝）

農金局副局長翁震炘這個月24日接任北農總經理，國民黨籍台北市議員游淑慧表示，翁是公務員不能兼職，但翁跳槽加薪還佔原職，暗諷翁是什麼都要的北農總經理。對此，雲林農民林佳新在臉書PO文替翁震炘抱屈，並表示「該罵的是黃向羣這種酬庸董事長」。

北農董事會日前通過由農金局副局長翁震炘接任總經理後，將擇期再次召開董事會選出董事長，目前董事人選已內定前任民進黨台北市議員黃向群擔任。

國民黨籍台北市議員游淑慧今在臉書發文，砲轟翁震炘是公務員，不能兼職，翁應辦理退休才能擔任北農總經理，結果翁竟是「留職停薪」違反規定，還上任北農總經理，痛批翁是要高薪、要後路、要退休權益，是個什麼都要的北農總經理，更酸他「狐狸尾巴露出來了」。

對此，雲林農民林佳新在也臉書PO文說，「游淑慧議員我想如果妳懂農業界怎麼在搞翁主秘，你就不會怪罪他接北農總經理」並表示，若翁不接就準備被冰起來晚節不保，接了幹得好還九死一生；更指出，年前這時候讓翁去接，擺明要讓他當炮灰。

林佳新替翁震炘抱不平說到「無所本的指責，只是讓農業界覺得妳也在幫戕害這個難得的人材」、「這種整天奔波於產地，甚至連假期都在農田的人材，你們還罵的下去」、「別看到就謾罵，這樣只是變向在戕害農業」最後他更點出「該罵的是黃向羣（前民進黨籍台北市議員）這種酬庸董事長」。

(中時電子報)