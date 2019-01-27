機師挨嗆「就是要錢」恐罷工 華航澄清不符事實

桃園市機師職業工會在去年8月7日投票通過，取得罷工權。（姚志平攝）

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機師工會去年8月通過罷工投票，取得罷工權，也與資方達成共識，將利用一年時間協議，但華航分會今（27）日指出，資方片面毀約，甚至嗆出「做哪一行不會累？飛行員談什麼辛勞」，目前已發動意向調查，恐將重啟罷工。華航公司則發佈聲明表示，工會對協商給予的負面評價不符事實，盼工會可顧及公司經營成本，共謀勞資最大利益。

桃園市機師職業工會華航分會日前對會員寄發勞資爭議與協商意向調查表，問卷填寫日期為本月21日到30日，該調查表指出，資方態度強硬，協商空間幾乎不存在，且至今未公開「飛安獎金」調整的承諾，協商中也片面毀約，拒絕給付「勤務實際辛勞度差異加給」，對疲勞航班派遣改善議題更是寸步不讓。

工會表示，近幾次協商過程中，資方代表發言表示「做哪一行不會累？飛行員本來就是這樣，談什麼辛勞」、「飛行員這些大爺，伺候你們這麼多年還想怎樣？」、「飛行員不就是要錢嗎？就這麼多其他沒有」。目前為止，已有近8成的會員同意以強硬手段與資方談判，等於贊成重啟罷工行動。

華航公司指出，飛安獎金已有共識，未來每年公司將增加約1.2億元的人事支出；疲勞航班議題部分，公司則已要求公會提供特定航班，由雙方進行討論改善，並允諾每3個月將針對航班派遣進行檢視。

而工會所提加薪部分，華航表示，目前公司派遣不僅已優於民航局規定，且還有多項措施，如國定假日出勤給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛給付獎金、提高外站每小時津貼，已較競爭對手增加約2億元的人事成本。

華航指出，其勞動條件已優於同業，工會卻仍額外要求紅眼航班每降落一次需多給付3、4000元，基於航空市場競爭力與經營成本考量，實在無法滿足工會要求。

華航強調，工會部分訴求過於苛刻，呼籲應顧及公司經營成本，並顧及其他員工權益，秉持互信務實原則協商，依循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。

(中時 )

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