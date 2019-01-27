寒士尾牙席開165桌溫暖圍爐 盧市長秀獨家「媽媽料理」遞溫情

2019年01月27日 15:21 中時 陳世宗 、 陳淑芬

盧秀燕親自端上餐桌、細心夾菜給寒士品嘗，為寒冷的冬天增添溫馨的暖流！（陳世宗翻攝）

華山、人安、創世基金會策略聯盟，27日聯合舉辦「第29屆寒士吃飽30」尾牙活動，席開165桌邀請台中地區寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩一起享用熱呼呼的團圓飯。市長盧秀燕說，圍爐就要吃家庭料理，期盼家的溫情成為弱勢民眾的依靠，讓社會的愛心芬芳飄揚每個人都幸福。

盧秀燕在西區區長陳麗珠陪同參加寒士尾牙活動，市長媽媽頭戴廚師帽，腰繫圍裙，親自炒一盤拿手高麗菜；強調她有獨家炒菜秘方，為身體健康，她都先用點水、少點油，再爆香、翻炒，接著蓋鍋悶煮，等快起鍋前，再下點鹽調味就成為一道「媽媽料理」。

盧秀燕親自端上餐桌、細心夾菜給寒士品嘗，為寒冷的冬天增添溫暖；也逐一致贈紅包，祝福大家平安過好年。她表示，即將過年，大家都要趕回家圍爐，但社會上有些人可能因家庭環境無法回家過年；社會愛心能夠集結成為這些弱勢民眾的家人，一起圍爐感受家庭溫暖。

盧秀燕端出「家庭料理」，因圍爐就要吃媽媽菜，所以她把煮給家人吃的料理分享給大家，盼藉此拋磚引玉，鼓勵大家多關心周遭鄰居，若發現有困難時，向鄰里長聯絡幫忙或撥打專線1999，讓愛心春節不打烊。藉此活動與街友、寒士、獨居老人一同圍爐，讓社會處處有溫馨！

今日活動包括創世基金會院長陳韋龍、華山基金會站長曾育群、人安基金會站長蔡文豪、國際獅子會300c2區總監徐肇南、國際獅子會300c2區第十五專區主席郭成益、國際獅子會300c2區第三十三分區主席黃永霖、國際獅子會300c2區桂蘭獅子會長張立偉等人都到場共襄盛舉。

(中時 )