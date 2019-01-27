稱韓國瑜是2018最勵志故事 李艷秋估國民黨2020...

高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

去年九合一選舉，韓國瑜在政壇掀起「韓流」，最終也以15萬票之差翻轉高雄，結束民進黨20年執政。資深媒體人李艷秋表示，這樣的勝利，是2018最勵志故事，不過國民黨2020是否會贏？李艷秋說民眾還是會看，國民黨還不用高興太早。

李艷秋日前接受灣區的非營利公益頻道優視頻道U-Channel訪談，分析台灣的政治發展與未來走向。李艷秋指出，以前社會許多聲音被隱藏，韓國瑜的出現讓這些聲音有出口，包括不怕被貼標籤，可以說出來自己喜歡、願意支持什麼。

李艷秋說高雄在民進黨執政前，一直是國民黨執政，為何換了民進黨還能執政20年，李艷秋認為跟顏色沒關係，但跟口袋有關係。她說人民希望換了人要好一點，給民進黨20年，未料還是沒辦法賺到錢、沒看到未來，只好再換。她說這是民主可貴的地方，雖然很多人批評台灣民主，每個都在罵，但卻知道在多久之後手中的票能改變，她說民主變成年輕世代的基因。

此外，李艷秋也提及，九合一是民進黨大敗，但不是國民黨勝利，因為只有兩個黨，因此討厭民進黨不代表喜歡國民黨。對於韓國瑜選舉選贏，李艷秋提及很多媒體人都認為韓國瑜剛好是國民黨，剛好上了，否則很可能台北高雄都是無黨籍執政。李說韓國瑜本來就不是標準國民黨，包括表現、表達方式，國民黨以往最怕、最不敢，被民進黨壓著打的，韓國瑜都不怕，因為不怕，把很多隱藏的聲音都喚起來，聲勢才會這麼高。她說這樣的情況發展不能看成國民黨勝利。

對於韓國瑜贏得高雄市長選舉，李艷秋直言這是2018年最勵志故事，一個大家都不認得的人，放在綠營經營20年能整個翻轉，真的很勵志。至於韓國瑜的翻轉是不是帶給國民黨從內部改變？李說她相信韓本身是希望他的故事能給國民黨啟示，讓國民黨改變，但李直言，發展到現在她沒看到。因為韓國瑜，讓國民黨許多人認為2020有機會，一下子都出來，她直言，上次總統選舉，國民黨人在哪？有任何人出來說願意一戰？她說當時馬英九執政，大家心想又要換黨，所以沒人出來犧牲打，大家都不要、不敢，但現在大家都要都敢，她說這裡面可以看出，國民黨的一些人聞到機會。不過她認為民眾還是會看，國民黨還不用高興太早。

文章來源：李艷秋臉書

此外，李艷秋提及，她認為幫助蔡英文的兩大助選員是老共跟老美，她說習近平的談話其實幫助蔡英文從敗選中站穩，但真正看蔡怎麼領導民進黨攻連任，還是要看美國支持。她說如果美國出手，讓民進黨內知道美國全心全意支持蔡英文連任，民進黨內部就會退讓而團結。

(中時電子報)

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