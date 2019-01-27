視察國道鐵路警局 警署長：春節疏運重要、也要抽空陪家人

2019年01月27日 17:28 中時 胡欣男

警政署長陳家欽（右5）週末南下至幾個國道、鐵路警局單位，慰勉同仁辛勞，也期許春節疏運期間，同仁堅守崗位，也要撥空和家人團圓。（警政署提供）

長達9天的春節假期將至，警政署長陳家欽在年假前最後一個週末，南下訪視鐵路警察局高雄分局、台中分局、國道公路警察局第五、第七大隊，以及位於佛光山風景區的高雄市警仁武分局等警政機關，除瞭解春節期間交通疏導等各項勤務狀況，並向基層員警加油打氣，提醒注意執勤安全，期勉接下來的春節期間堅守崗位，也提醒同仁要抽空和家人團圓。

陳家欽表示，警政署規畫「加強重要節日安全維護工作」，自1月28日22時起至2月11日24時止共15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除提供24小時不打烊的警政服務，對春節期間員警犧牲假期因應年節各項勤務作為，也要求各警察機關主官(管)妥適規畫勤休，關懷員警服勤狀況，讓全國民眾和全體警察都能快樂平安過好年。

陳指出，春節連續假期交通輸運高峰期，各警察機關已針對國道、省、縣、鄉道及年貨商圈、大型展覽會場、旅遊景點等處所，加強交通瓶頸路段的疏導管制與各項勤務作為，並透過警察廣播電臺即時報導路況服務，呼籲用路人可利用警政服務APP接聽警廣路況報導、查詢或通報即時路況，或利用交通部新版1968APP、幸福公路APP等手機應用軟體查詢即時路況，提前規畫路線，避開壅塞路段，讓春節假期出門更順暢。

春節期間，各警察機關也會針對大型賣場、百貨商圈、風景區等人潮聚集場所，加強防竊、防搶、防詐勤務與宣導，維護金融機構及運鈔車安全，持續掃蕩毒品及強力打擊詐欺等與民眾息息相關的犯罪預防與查緝等工作；此外，也推動「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」、「保護民眾存(提)款安全」、「幫助失蹤人口返家團圓」等多項為民服務措施，民眾如有需要，可隨時撥打「110」或就近向分駐(派出)所洽辦。

(中時 )