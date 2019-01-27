磐鈺雲華有「藝」思！WOHA創辦人賀仕爾台中開展

2019年01月27日 17:13 中時 盧金足

宇宙網絡＆奇異生物-賀仕爾巡迴展台中場，在台中市公益路「磐鈺雲華會館」開展。（盧金足翻攝）

賀仕爾不只是國際知名的建築高手，還以藝術才華拚組巨型想像世界。（盧金足翻攝）

WOHA創辦人之一理查賀仕爾藝術展選在台灣唯一百分百由WOHA設計建案的會館舉行更深具意義。（盧金足翻攝）

全球建築界中備受矚目的新加坡WOHA建築設計事務所，以打造與當地生態融合的綠建築，成為綠化潮流的新地標，台灣第一座百分百由新加坡WOHA建築事務所設計的高層建築作品「磐鈺雲華」建案，將種6萬株植物創住宅紀錄，WOHA創辦人之一理查賀仕爾，也是新銳藝術家，首次來台灣舉辦個人藝術巡迴展《宇宙網絡＆奇異生物》，由磐鈺建設與尚畫廊共同策辦，吸引很多人「藝」起來走進理查賀仕爾無限想像空間的世界。

得獎無數的新加坡WOHA建築事務所，有兩位共同創辦人，為黃文森和理查賀仕爾，2018年度榮獲CTBUH全球最佳高層建築總冠軍和WAF世界建築節總冠軍等數十項桂冠榮譽。

不僅跨界創立WOHAbeing家具家飾生活品牌，獲得巴黎M＆O選拔為亞洲最佳設計師品牌，賀仕爾以新銳藝術家身份驚艷出道，來台舉辦個人藝術巡迴展，展覽《宇宙網絡＆奇異生物》。

讓你大開眼界賀仕爾流動的藝術饗宴！磐鈺建設表示，賀仕爾藝術展選在台灣唯一百分百由WOHA設計建案的會館舉行，格外有紀念意義，觀展者能近距離欣賞賀仕爾不同面向的創作概念，深入他的視覺宇宙，時而馳騁在綠建築花園城市

，解構充滿謎團般的網絡藝術世界。

「喜好新加坡綠建築的你絕對不容錯過的一場解謎遊戲！」磐鈺建設指出，賀仕爾童年常與哥哥解碼數學公式，創作風格充滿抽象深邃的符碼，自言創作深受荷蘭錯視大師艾雪的啟發，嚮往電影《全面啟動》錯綜複雜的空間維度，熱愛觀賞英雄動漫，步創作出自創的圖騰。

賀仕爾不只是國際知名的建築高手，還以藝術才華拚組巨型想像世界，觀者對抽象如謎題、如物理周期元素、如自然元素梯田、海洋、白沙灘；時而具象，勾勒蜥蜴、鱗魚、蝙蝠、蝴蝶與鳥等生物線條，開啟不同對話、視野與豐沛靈感。

宇宙網絡＆奇異生物-賀仕爾巡迴展台中場，即日起到3月17日，在台中市公益路「磐鈺雲華會館」開展；磐鈺建設盛讚賀仕爾被喻為「比艾雪更瘋狂」的新加坡新銳藝術家，觀賞賀仕爾作品，很容易深陷循環纏繞網絡，激盪出不同的生命火花，一趟藝術瘋狂之旅，打開心裡之窗。

(中時 )