朱立倫中和宮廟參拜發送春節紅包

2019年01月27日 16:05 中時 王揚傑

前新北市長朱立倫今天上午到中和宮廟參拜，並在現場發送紅包。（王揚傑翻攝）

前新北市長朱立倫今天上午到中和宮廟參拜，並在現場發送紅包。（王揚傑翻攝）

前新北市長朱立倫今（27）日上午10時至新北市中和區廣濟宮、福和宮參拜，並在現場發送紅包，祝福鄉親新年快樂。

對於民進黨市議員王世堅說國民黨4顆太陽，還是贏不過韓國瑜，韓國瑜則笑稱自己是后羿。朱立倫表示，能促進黨內團結、並爭取2020年勝選都是好事，沒有說哪位不能參選，他也會尊重初選結果。他強調，韓國瑜是國民黨的好朋友，不管用什麼方式，能促進國民黨團結都歡迎，韓國瑜也可找侯友宜、盧秀燕一起來！

此外，對於某智庫表示兩岸關係需終結對抗，朱立倫表示，他知道國內有許多智庫長期推動兩岸和平，包括國民黨黨綱中也有提到，希望正式促進「終結兩岸對抗」，最重要的便是保障台灣的國土，這時也不需要特別點出有哪位人士正在積極推動，造成社會對立。

朱立倫表示，這些智庫已推動兩岸關係幾十年，特別是希望兩岸能有共同史觀，不要區分化，不忘記彼此間共同的歷史，也期待對岸能正視中華民國的存在，1949年前中華民國就存在，更是當時世界4強，只要兩岸能共同面對，並終結彼此對抗關係。朱立倫強調，國民黨沒有兩面手法，終結兩岸對抗一直都是黨綱所指，也是許多人認同並持續在推動的目標。

(中時 )