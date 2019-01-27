手工偶戲光影戲 搖滾老鼠開派對

2019年01月27日 17:16 中時 李欣恬

好劇場作品《老鼠搖滾》，演員就在後頭穿戴不同角色的頭飾、並操作光影戲，繽紛的色調，演員靈活的移動，有如真人飾演的卡通影片。（好劇團提供）

年節將近，國寶布袋戲藝師陳錫煌過去擔任主演之一、巡演全球的經典作《大稻埕的老鼠娶新娘》，要有光影戲版本了，由好劇團重製翻新為《老鼠搖滾》，融合光影和偶戲、搖滾樂等元素，讓傳統的老鼠娶親，發生在現代住宅，老鼠不只娶親，還自成一個搖滾樂王國，每晚開派對。

導演伍姍姍表示，這部作品從人鼠相處的傳說故事，探討人與自然如何和平共處，「動物其實和人類一樣，有自己的感受，有自成一格的世界，但人類往往把動物看成是『非我族類』，希望這個故事能帶給大人、小孩一點啟發。」

《老鼠搖滾》故事描述一名老奶奶的老宅抵下，藏著一處老鼠搖滾王國，每當老鼠要舉辦婚禮時，總會被大黑貓或是房客阻止、破壞，某天，來了一名新房客，讓婚禮有了轉機，有順利舉行的可能。

伍姍姍表示，這名新來的房客，還會縮小身軀，直接參與老鼠的搖滾派對，「這是編劇的巧思，讓人類直接參與老鼠的生活，了解老鼠的喜怒哀樂和生活型態，非常有意思。」

在彩排現場，只見一塊大白幕，演員就在後頭穿戴不同角色的頭飾、並操作光影戲，從前台看來，繽紛的色調，演員靈活的移動，有如一場真人飾演的卡通影片。伍姍姍說，「這像是一種純手工打造的電影。」

伍姍姍表示，在舞台上演出的不只有戲偶、道具和演員，「連音樂也很有表情，有悲傷的、熱鬧的、驚恐的，各種精心設計的情境音樂，順應劇情發展，約有100多段不同的音樂，這次使用的台詞很精簡，而是透過表演和音樂說故事。」

(中時 )