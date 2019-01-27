新北市連續二年青年失業率全國最低

新北市勞工局推出輔導青年就業措施，讓新北市青年失業率創下連2年全國最低紀錄。（陳俊雄翻攝）

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依據行政院主計總處發布2018年度統計報告，全國青年失業率15歲至24歲11.54％，25歲至29歲6.37％，新北市15歲至24歲青年失業率為9.0％、25歲至29歲為5.3％，連續二年雙料全國及六都最低，顯示新北市政府努力招商創造職缺，以及勞工局推出「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，加上就業服務站台積極媒合，成效顯著。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，「初次尋職青年就業服務計畫」及「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」針對年滿18歲至29歲青年提供全方位密集就業輔導，培養自主釐清職涯方向能力，即早投入職場找到正職工作，輔導期間可分別獲得最高新臺幣2萬元至2萬4千元不等之津貼。

他指出，這項措施開辦至2018年12月總計服務5574名青年，並協助2563名青年順利投入職場及572名青年成功轉正職。此外，各就業服務據點2018年1至12月份亦媒合服務2萬3097名青年就業。

新北市推動各項青年就業服務措施成績斐然，除持續進入大專院校及高中職辦理職涯講座及校園徵才，引導青年探索職業興趣，並提供履歷撰寫、面試技巧等多種就促課程與職場觀摩機會，並精進虛擬面試系統，透過電腦虛擬互動答題方式，協助青年提升面試反應，提高直接錄取機會。

2019年更加碼規劃國、高中職涯探索計畫，使學生們儘早瞭解自己職涯目標及方向。另外，無論是初次尋職或是想轉換跑道的青年，新北市轄內28個就業服務據點隨時準備好協助青年邁向全新的職涯旅程。勞工局未來也將開辦青年參與式預算及成立青年職涯發展中心，透過與技職教育、創客基地結合，深化青年就業服務資源，達到「安居樂業」目標。

(中時 )

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