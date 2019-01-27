八仙塵爆善款流向不明？新北市府籲外界勿以訛傳訛

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外傳八仙塵爆善款的收支運用只有簡單的2張A4報告，流向及使用方式並不清楚，對此新北市社會局澄清，在社會局和市府的官網均有「八仙粉塵氣爆捐款專案資訊服務網」，內容包含善款運用、善款管理委員會成員名單以及11屆委員會會記錄、答客問、焦點新聞和善款查詢等，其中光捐款人查詢部分就詳列1萬8084筆，呼籲外界不要以訛傳訛。

社會局長張錦麗表示，104年6月27日八仙塵爆，造成499人受傷，其中有15位不幸罹難，這是一件令人傷痛的意外事件，但不論是急性醫療、後續復健、重建、責任追究、法律扶助，獲是成立善款管理委員會妥善運用各界捐款補助家屬等，新北市府全力協助傷患及家屬無不盡心盡力。

張錦麗說明，在社會各界善心企業、團體、宗教、宮廟甚至個人捐助下，共獲得18億5409萬多元善款，捐款人多達1萬8084人，歷經11次委會議決議，已使用善款在依燒傷指數分級補助、生活照顧費用、往生者撫慰金、照顧陪伴費、非健保給付醫療費用等，共用了17億5523萬多元，剩下9730萬2053元，依第1屆第11次會議決議以傷者生活扶助為主，將待第2屆第1次會議由委員會決議使用。

張錦麗指出，除了社會局官網可供檢視外，新北市政府府在八仙塵爆事件後即設有627專案網站(http：／／627.ntpc.gov.tw／)，其中也連結了社會局「八仙粉塵氣爆捐款專案資訊服務網專區」，包含各分頁相關資訊可供民眾檢視，也會定期更新(http：／／disaster.sw.ntpc.net.tw／disasters／)。

(中時 )

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