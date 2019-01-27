2019年01月27日 17:32 中時 呂筱蟬

歲末年終關懷弱勢，龍潭警結合地方送愛心。（警方提供）

年關將近，龍潭警分局各派出所結合協勤民力義警、民防、婦女志工等，利用假日舉辦寒冬送暖暨預防犯罪宣導活動，針對亟需援助的弱勢家庭濟助民生物資，好讓弱勢族群也能過個好年。

在弱勢家庭關懷戶中，包含了身心障礙、生活困苦、獨居老人、低收入戶等，其中居住於龍潭區40歲的柯姓單親媽媽，除了要獨力撫養2名就讀國小年幼孩童，另還要照顧肢體障礙的母親，為了要照顧家人，選擇於住家附近攤商打零工維生，平時大多倚靠社區的左鄰右舍協助照料。

龍潭警方偕同社會局社工共同長期關照，對該貧戶之不幸遭遇及生活貧困情形，特別商請龍潭和諧發展後援會協助關心照顧，平時就經常前往關懷柯女家庭狀況及分送民生物資，另龍潭警方趁著舉辦本次活動，再次發送物資送暖，而民眾所回報的笑顏，也讓員警更加有動力維護治安。

有鑑於年關將近，除了發放每戶民生物資及慰問金，另一重點是在預防犯罪宣導，員警藉由物資的發放與民眾溫馨互動，更進一步認識預防犯罪的重要性；宣導的內容包括婦幼安全、防搶防竊、反詐騙、及預防酒駕等事項，並透過實際案例讓民眾更加深體會。

龍潭分局員警們與長住轄內的民眾就像老鄰居，哪裡有需要幫助的人，同仁都記在心裡，在這年節將屆的時刻，一定也不會忘了這些需要關懷的老鄰居，寒冬送暖愛心不落人後。

(中時 )