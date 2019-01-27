中職》Lamigo對戰羅德25人名單出爐 張閔勛外野手身份出賽

2019年01月27日 16:34 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿將於2月8日出發日本石垣島，與千葉羅德海洋進行「2019亞洲門戶交流賽」，今天（27日）比賽名單正式出爐，多為年輕選手為主，其中原先為捕手的張閔勛這次將以外野手身份應戰。

自2016年開始，Lamigo均會在球季開打前與羅德進行交流賽，今年也不例外，由總教練洪一中領軍，帶領年輕球員汲取經驗，這次猿隊帶了10位投手、3位捕手、7位內野手及5位外野手，共25位球員。

張閔勛2016年在季中選秀以捕手身份獲得第一指名，不過2017年開始多練了外野守備，去年季末及冬盟賽事都以外野手身份出賽，這次更準備以外野手身份與羅德對戰。

Lamigo這次將穿著2019年城市版春訓球衣出戰羅德，2戰皆為下午1時開打，2月10賽後還有簽名會，嚴宏鈞、朱育賢、翁瑋均、蘇俊羽與張閔勛與羅德球員將共同出席。

以下為Lamigo出征交流賽25名單：

投手：黃子鵬、蘇俊羽、林樺慶、翁瑋均、朱俊祥、葉家淇、林逸翔、張明翔、賴智垣、江國謙，共10人

捕手：嚴宏鈞、廖健富、許禹壕，共3人

內野手：林承飛、郭永維、朱育賢、林立、梁家榮、陳晨威、黃敬瑋，共7人

外野手：詹智堯、成晉、林知譽、張閔勛、邱丹，共5人

(中時電子報)