馬屍遍地！澳洲42度高溫不退 大量野馬活活渴死

2019年01月27日 16:49 中時電子報 吳映璠

位在南半球的澳洲持續受熱浪襲擊，南部大城阿得雷德（Adelaide）高溫飆破50度，中部地區更連續12天超過42度，持續高溫已嚴重危害人類及動植物的生存，當地社群日前在網路上公布一組驚人照片，畫面顯示40匹野馬倒臥在乾涸的黃土上，因找不到水源而活活渴死。

澳洲中部城市艾麗斯泉（Alice Springs）社群日前在臉書貼出一組照片，畫面顯示40匹野馬倒臥在乾枯的黃土上，明顯沒有氣息，畫面震驚，引起關注。

據澳洲廣播公司（ABC）、英國衛報（The Guardian）報導，馬匹大量死亡的地點位在澳洲中部偏遠社區聖特雷莎（Santa Teresa）約20公里遠的一處水坑，據信野馬死亡與澳洲正經歷的極端氣候脫不了關係，當地已連續12天氣溫超過攝氏42度。

當地護林團隊17日行經該區域時發現這個驚人景象，他們先是納悶原本該在草原上漫遊的野馬群消失了，之後才在乾枯水坑中發現野馬群屍體。

在地藝術家特納（Ralph Turner）隨後將這個畫面記錄下來，他表示這是他有生以來第一次見到這樣的景象。

聖特雷莎媒體發言人史密斯（Rohan Smyth）表示，野馬群通常會來水坑喝水，不過現在連續高溫侵襲澳洲，水坑乾枯，推測野馬群因為沒水喝而活活渴死。

除了這40匹野馬，另外還有50匹野馬因缺水而瀕臨死亡。

澳洲連續高溫已嚴重危害野生動物的生存，大批蝙蝠耐不住高溫而熱暈、死亡。

除了野馬陷入生存危機，昆士蘭北部最大城市湯斯維爾（Townsville）近期也傳出蝙蝠屍橫遍野，白天原本應倒吊在樹上的蝙蝠因耐不住高溫，有些熱暈了直接掉到地上，有些更是活活熱死，部分居民在自家後院發現蝙蝠屍小山，陣陣屍臭味撲鼻而來，已造成公共衛生問題。

(中時電子報)