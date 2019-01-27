馬屍遍地！澳洲42度高溫不退 大量野馬活活渴死

澳洲持續受熱浪襲擊，中部地區連續12天飆破攝氏42度高溫，導致大批野馬因缺水渴死。（示意圖／shutterstock）

友善列印
中時電子報

位在南半球的澳洲持續受熱浪襲擊，南部大城阿得雷德（Adelaide）高溫飆破50度，中部地區更連續12天超過42度，持續高溫已嚴重危害人類及動植物的生存，當地社群日前在網路上公布一組驚人照片，畫面顯示40匹野馬倒臥在乾涸的黃土上，因找不到水源而活活渴死。

澳洲中部城市艾麗斯泉（Alice Springs）社群日前在臉書貼出一組照片，畫面顯示40匹野馬倒臥在乾枯的黃土上，明顯沒有氣息，畫面震驚，引起關注。

據澳洲廣播公司（ABC）、英國衛報（The Guardian）報導，馬匹大量死亡的地點位在澳洲中部偏遠社區聖特雷莎（Santa Teresa）約20公里遠的一處水坑，據信野馬死亡與澳洲正經歷的極端氣候脫不了關係，當地已連續12天氣溫超過攝氏42度。

當地護林團隊17日行經該區域時發現這個驚人景象，他們先是納悶原本該在草原上漫遊的野馬群消失了，之後才在乾枯水坑中發現野馬群屍體。

在地藝術家特納（Ralph Turner）隨後將這個畫面記錄下來，他表示這是他有生以來第一次見到這樣的景象。

聖特雷莎媒體發言人史密斯（Rohan Smyth）表示，野馬群通常會來水坑喝水，不過現在連續高溫侵襲澳洲，水坑乾枯，推測野馬群因為沒水喝而活活渴死。

除了這40匹野馬，另外還有50匹野馬因缺水而瀕臨死亡。

澳洲連續高溫已嚴重危害野生動物的生存，大批蝙蝠耐不住高溫而熱暈、死亡。

除了野馬陷入生存危機，昆士蘭北部最大城市湯斯維爾（Townsville）近期也傳出蝙蝠屍橫遍野，白天原本應倒吊在樹上的蝙蝠因耐不住高溫，有些熱暈了直接掉到地上，有些更是活活熱死，部分居民在自家後院發現蝙蝠屍小山，陣陣屍臭味撲鼻而來，已造成公共衛生問題。

(中時電子報)

文章來源：Mass death of feral horses discovered in scorching, dry Central Australian waterhole

文章來源：Shocking pictures show dead horses at dried-up waterhole in central Australia

菲教堂炸彈連環爆！27死、近80傷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。