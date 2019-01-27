加拿大撤駐華大使 環球社評：政治干預越描越黑

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旺報
呂佳蓉

針對加拿大總理杜魯道26日表示，已要求麥家廉辭去加拿大駐中國大使一事，大陸鷹派官媒環球網27日發表社評表示，麥家廉的去職是他的言論在加拿大「政治不正確」，並反問「加拿大這個法治國家怎麼了？」

環球社評「加拿大撤駐華大使，政治幹預越描越黑」一文表示，加拿大去職麥家廉原因大概就是心裡有愧，很清楚抓華為CF0孟晚舟做得不地道，有違基本的法律精神，所以特別怕人說，駐華大使這麼一個表態，後來還相當於道歉了，之後可能心裡不痛快，又補了一句，於是加拿大整個政壇都劇烈晃動了。

社評指出，撤了講真話的駐華大使，加拿大等於是警告了圍繞孟晚舟事件的不同意見。這對孟案未來的走向強行塑造了有利於引渡的輿論氛圍，法院審理還沒開始，先給什麼是對、什麼是錯定調了。這是一個法治國家應有的表現嗎？

社評批評，孟晚舟案讓外界清晰地看到，加拿大的法治在有些時候是多麼單薄，像是被一根政治線牽著的飄在空中的風箏。加拿大的很多評論都說，孟案讓加拿大夾在美中之間。若它僅僅是法律，何來夾在中間之說，分明寫那些報導的人都清楚，此案從一開始就滲透進大量地緣政治，但一些加拿大人就是害怕捅破這層窗戶紙。

社評也指出，加拿大是值得尊敬的國家，但我們此時要提醒，他們在拒絕正視當下的道德困境，他們在做一件有悖道德公義的事情，卻自我欺騙這種行為可以被歸入道德楷模。

(旺報 )

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