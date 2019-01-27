寒士尾牙 韓國瑜：右拳拚經濟 左拳照顧弱勢

韓國瑜到台下與參與尾牙宴的朋友們賀新年，他在一對夫妻身旁駐足，仔細聽他們的心聲，韓不時拍拍這對夫妻的肩膀、輕擁及打氣，體會為人父母的心情。（劉宥廷攝）

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寒士吃飽30愛心尾牙27日在全台16處登場，讓弱勢民眾飽餐感受年節氣氛，高雄市長韓國瑜中午出席高雄場表示，未來高市府就像是兩個拳頭，右拳全力拚經濟，左拳積極照顧弱勢；韓看到6旬父母帶著全身癱瘓女兒，特別停下腳步關懷，得知他們擔心老了、無力照顧，韓也允諾會提出照顧弱勢方案。

創世、華山及人安等基金會策略聯盟在中正高工籃球場舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐，近1000名義工投入服務；韓國瑜雖比預定時間晚到，但韓的蒞臨又讓現場掀起一股韓流，不少人搶拍要合照，也讓這場寒士尾牙更顯熱鬧溫暖。

韓國瑜致詞指出，每次看到3種人都發自內心的尊敬，一種是慈善家，真正願意把愛心分到社會各個角落，第2種是宗教家，用宗教自渡渡人，第3種是政治家，真正為了下一代；他接著強調，自己內心非常清楚高雄未來要做什麼？

韓再度提出兩個拳頭理論，指右拳全力拚經濟，像商總率企業家要來投資高雄原本預定報名200家，結果來了400多家，他非常感謝，左拳就是要照顧弱勢，不然經濟最終的目的何在？就是要培養下一代好的教育，照顧各個被需要照顧的人。

韓國瑜到台下與參與尾牙宴的朋友們賀新年，他在一對夫妻身旁駐足，仔細聽的他們心聲，原是35歲的女兒2年前突然腦血管瘤爆裂，導致目前全身癱瘓，需要他們全天候照顧，感謝市長關心女兒後續長遠照顧問題，希望他能幫忙解決；韓不時拍拍這對夫妻的肩膀、輕擁及打氣，體會為人父母的心情。

韓說，市府拚經濟招商同時，也不會忘記社會有不同階級與族群需要多照顧，除結合社會機構投入，未來市府也會大力照顧，讓弱勢小孩能在社會立足，發掘他們的天分與設立機構安頓他們，讓父母更放心。

(中時 )

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