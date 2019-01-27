SBL》強森又沒打！璞園主帥：更擔心本土傷兵

強森右大腿內側拉傷狀況反覆，27日又突然宣告不能打了。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報
／天母報導

由於強森右大腿內側肌肉傷勢復發，璞園27日本季第5次遭遇「單洋將」困境，可是比起擔心洋將，璞園總教練麥班達更擔心的，還是本土球員受傷頻傳問題，「期望在農曆年後，我們可用完整陣容應戰，但這也是沒辦法的事！」

不過說也奇怪，璞園本季單洋將上場的勝率(2勝2敗、勝率5成)，還比雙洋將上場勝率(8勝10敗、勝率4成44)還高，所以麥班達賽前還是一副老神在在模樣，「比起戰績好壞，我更在乎的是比賽內容，是否打出團隊球風？」

強森的傷勢情況詭異，他在18日面對台啤時受傷，19日遭遇富邦沒打，原本以為20日碰上金酒也不會上，卻在賽前突然宣布可以打了，這周情況也很類似，24日面對裕隆打了24分鐘，還拿23分、14籃板，相隔3天又不打了。

「一切還是要看強森自己決定，上周日也是他突然告訴我，他自己想要打，沒想到今天又不能打，畢竟這種傷勢很難說，」麥班達說，「像是湖人詹姆斯也是遭逢類似傷勢，所以處理上必須很小心，希望年後他就可以恢復健康。」

目前璞園陣中少了吳岱豪(腳傷)、彭俊諺(膝傷)、呂奇旻(膝蓋手術)等人，「奇旻應該本季不會打了，我也沒把他算在戰力內，但岱豪、阿諺都能在年後回來，加上強森恢復健康，我們總算可用比較完整陣容，迎接下半季的到來。」

(中時電子報)

MLB》6年內2度心臟手術 道奇終結… 澳網》痛宰蠻牛 喬帥史無前例7度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。