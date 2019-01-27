SBL》強森又沒打！璞園主帥：更擔心本土傷兵

2019年01月27日 17:27 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

由於強森右大腿內側肌肉傷勢復發，璞園27日本季第5次遭遇「單洋將」困境，可是比起擔心洋將，璞園總教練麥班達更擔心的，還是本土球員受傷頻傳問題，「期望在農曆年後，我們可用完整陣容應戰，但這也是沒辦法的事！」

不過說也奇怪，璞園本季單洋將上場的勝率(2勝2敗、勝率5成)，還比雙洋將上場勝率(8勝10敗、勝率4成44)還高，所以麥班達賽前還是一副老神在在模樣，「比起戰績好壞，我更在乎的是比賽內容，是否打出團隊球風？」

強森的傷勢情況詭異，他在18日面對台啤時受傷，19日遭遇富邦沒打，原本以為20日碰上金酒也不會上，卻在賽前突然宣布可以打了，這周情況也很類似，24日面對裕隆打了24分鐘，還拿23分、14籃板，相隔3天又不打了。

「一切還是要看強森自己決定，上周日也是他突然告訴我，他自己想要打，沒想到今天又不能打，畢竟這種傷勢很難說，」麥班達說，「像是湖人詹姆斯也是遭逢類似傷勢，所以處理上必須很小心，希望年後他就可以恢復健康。」

目前璞園陣中少了吳岱豪(腳傷)、彭俊諺(膝傷)、呂奇旻(膝蓋手術)等人，「奇旻應該本季不會打了，我也沒把他算在戰力內，但岱豪、阿諺都能在年後回來，加上強森恢復健康，我們總算可用比較完整陣容，迎接下半季的到來。」

(中時電子報)