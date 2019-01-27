澳網》痛宰蠻牛 喬帥史無前例7度封王

喬柯維奇在澳網決賽前兩打盤完取得2比0絕對領先。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
納達爾面對喬柯維奇陷入苦戰。(美聯社)

(18:52更新，比賽最後結果)2019澳洲網球公開賽男單決賽台灣時間今天下午4點半登場，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）展現爭取史上最多澳網7冠的霸氣，五度破發對手「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的發球局，加上自己的發球局保得相當強勢，一路讓「蠻牛」皺眉，最終喬帥6：3、6：2、6：3生涯第7度稱霸澳網，超越費德勒、澳洲傳奇拉沃（Rod Laver）的6冠。

喬柯維奇第一盤5個發球局，前4個都是零失分的「Love Game」，直到第9局才被納達爾拿到1分，而納達爾不但丟了第一個發球局，其他發球局也都在先掉第一分的劣勢下追分，遇到很大挑戰。

第二盤喬帥延續氣勢，並且在第5局、第7局兩度破發，第8局在自己的發球局又是連拿4分收下，讓「蠻牛」沮喪不已；第三盤喬帥持續加壓，第3局就破了「蠻牛」發球局，最後第9局在出現2個冠軍點的優勢下再度破發，結束這場2小時又4分鐘的對決。

喬帥生涯在四大滿貫賽只要拿下第一盤，已經獲得225勝，只吞下5敗，這也是他生涯第15座大滿貫冠軍。

(中時電子報)

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