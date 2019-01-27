何志偉當選立委 民進黨：感謝選民肯定

2019年01月27日 17:44 工商 崔慈悌

針對台北市第二選區及台中市第五選區立委缺額補選結果，民進黨發言人林琮盛今天表示，這場選戰民進黨首先要感謝選民的肯定，讓何志偉順利當選，保住了民進黨在台北市的這席立委。但非常遺憾王義川沒有贏得台中市的席次，我們也會再深切反省，調整改革的方向，繼續努力。

林琮盛表示，相信何志偉一定會盡心盡力為地方、人民而努力，成為我們國會重要的新力量。

他說，自1124選舉之後，民進黨積極進行黨務人事的改造，今天的補選結果，顯示本黨還有需要努力改善的地方。黨中央於春節過後也會展開新的黨務人事調整，會讓台灣人民看到一個全新、有戰鬥力量的民進黨。

林琮盛表示，台北與台中的立委補選，雖是前哨戰，民進黨會繼續抱持戒慎恐懼的心，持續反省、改革，努力爭取人民的信任。國會仍然需要新力量，下一戰3月16日的立委補選，民進黨分別派出最優秀的候選人，新北市的余天、彰化縣的黃振彥、台南市的郭國文，一定會為地方爭取建設，讓人民過更好的生活，回應人民對民進黨的期待。

林琮盛轉述，卓榮泰主席及羅文嘉秘書長要特別感謝兩位候選人與團隊的努力與付出，並再次感謝台灣社會對民主成果的珍惜。卓主席也強調，改革的腳步才剛踏出，民進黨還需要更謹慎與努力。

(工商 )