何志偉當選立委 民進黨：感謝選民肯定

台北市第二選區立委補選投票，民進黨立委候選人何志偉前往陽明山國小投票，結果卻忘了帶印章，按規定以按捺指紋代替。（黃世麒攝）

友善列印
工商

針對台北市第二選區及台中市第五選區立委缺額補選結果，民進黨發言人林琮盛今天表示，這場選戰民進黨首先要感謝選民的肯定，讓何志偉順利當選，保住了民進黨在台北市的這席立委。但非常遺憾王義川沒有贏得台中市的席次，我們也會再深切反省，調整改革的方向，繼續努力。

林琮盛表示，相信何志偉一定會盡心盡力為地方、人民而努力，成為我們國會重要的新力量。

他說，自1124選舉之後，民進黨積極進行黨務人事的改造，今天的補選結果，顯示本黨還有需要努力改善的地方。黨中央於春節過後也會展開新的黨務人事調整，會讓台灣人民看到一個全新、有戰鬥力量的民進黨。

林琮盛表示，台北與台中的立委補選，雖是前哨戰，民進黨會繼續抱持戒慎恐懼的心，持續反省、改革，努力爭取人民的信任。國會仍然需要新力量，下一戰3月16日的立委補選，民進黨分別派出最優秀的候選人，新北市的余天、彰化縣的黃振彥、台南市的郭國文，一定會為地方爭取建設，讓人民過更好的生活，回應人民對民進黨的期待。

林琮盛轉述，卓榮泰主席及羅文嘉秘書長要特別感謝兩位候選人與團隊的努力與付出，並再次感謝台灣社會對民主成果的珍惜。卓主席也強調，改革的腳步才剛踏出，民進黨還需要更謹慎與努力。

(工商 )

士林大同區立委補選 白色力量陳… 北市立委補選藍綠夾殺 「柯家軍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。