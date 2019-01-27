北市立委補選藍綠夾殺 「柯家軍」陳思宇宣布落選

陳思宇下午5點半左右自行宣布落選。（李依璇攝）

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台北市士林大同區立委補選候選人陳思宇27日在立委補選結果確定敗選後，含淚帶領選舉團隊出面，發表感言。（鄭任南攝）

台北市第二選區立委補選27日進行投票，藍綠白各派人選互爭，選戰廝殺一個多月，投票下午4點結束，雖然中選會尚未宣布最後結果，但「柯家軍」陳思宇截至目前仍未過萬票，稍早在幕僚陪同下自行宣布敗選，陳思宇表示「敗選是不夠努力」，不會離開政壇，會繼續追隨柯文哲腳步。

北市士林大同立委補選打得火熱，陳思宇辭去觀傳局長參選，雖號稱「白色力量第一代」，但藍綠夾殺加上甩不掉「政二代」包袱，投票結果不如人意。陳思宇下午5點半於競選辦公室宣布落選感言，先是恭喜即將當選的候選人，接著表示她無黨無派走到這一步，「沒有勝利，是努力不夠，但也是一次深自檢討的機會」。

陳思宇面色凝表示，這次受到柯文哲徵召參選士林大同區立委補選，「會秉持阿北（柯文哲）所說，面對挫折不要放棄」，她是一個政治工作者，不管到哪都不會抹滅她的政治熱情。陳思宇感嘆，這次在時間、組織、動員都不如預期，投票率也沒有原先猜想的這麼高，會再深自檢討。

陳思宇發表敗選感言後未受訪即獨自離去，並由幕僚代為轉達「心情尚未平復，希望外界給予空間」，目前暫時沒有謝票打算。

(中時 )

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