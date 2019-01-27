台中市營養午餐多管齊下 全方位照顧到每位學生

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台中市政府教育局對於經濟弱勢學生除了學期間午餐照顧外，為讓弱勢學生於學校放假期間也能受到妥善照顧，不用為了午餐而煩惱；教育局持續推動「寒暑假暨例假日安心午餐券補助政策」，每日發放給弱勢學生面額50元的餐食兌領券，學生可持該券至學校指定店家兌領餐食。

台中市政府教育局主秘黃瀞儀說，台中推動安心午餐券聯合招標，結合7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商、楓康超市及家樂福量販門市（便利購超市）6大通路業者，建構「用心守護、愛無界限」守護網絡，兌餐據點大幅提升為1,336個門市，讓「安心午餐券」領餐福利更為完善、便利。

學生只要前往貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可兌領餐食，超商也提供套餐組合，除讓學生以50元面額的餐券兌換到價值57-60元的餐點外，也提供多元餐食選擇，讓學生每日餐食享有更豐富的變化。

依據「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」，台中市安心午餐券的補助對象為：區公所列冊中低收入戶、低收入戶、家庭突遭變故或經校方確認且導師家訪認定者，且學校須確切依「貧困學生午餐費補助(含安心餐券)審核作業流程」於各校午餐推行委員會進行個案審核，方能予以補助；另制訂「安心午餐券使用規範」，針對學生、家長及廠商端加強宣導相關規範，使安心午餐券領餐制度更完善。

黃瀞儀強調，市府教育局「安心午餐券」更結合社會局「愛心守護站」，提供臨時有急需卻未及申請「安心午餐券」的孩子，到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予介入服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，適時引進社政系統支援，照顧學生中午用餐無虞。

(中時 )

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