學童沒飯吃？教部：會將協助資訊直接送到弱勢家庭

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台積電慈善基金會董事長張淑芬日前聽到學生將一半營養午餐帶回家給妹妹，引發社會關注。教育部國教署長彭富源今表示，既有機制已可讓所有學童都不會餓到，但有可能一些高風險或弱勢家庭未取得相關訊息，教育部會想辦法將這些資訊直接送到弱勢家庭。

張淑芬日前表示，許多偏鄉小孩沒有吃早餐，只靠一頓營養午餐生活；她甚至聽聞新北市竟然有小學生沒吃早餐，還把午餐留一半帶回去給妹妹，讓她不敢置信，無法想像這樣的事情會發生在都市。

對此，新北市教育局長張明文表示，進行全面清查後，並未發現張淑芬董事長說的那個案。新北市多年前跟超商合作建立「幸福保衛站」，學生若沒有三餐可吃，均可到超商解決，費用由新北市政府負擔。

張明文說，小朋友若真的沒飯吃，這是非常重大的事，社會都會高度關注，新北市一旦有這樣的個案，市政府一定會全力協助，「不為讓任何一個孩子被漏掉」。

教育部表示，每年均編21億元經費補助弱勢學童午餐，約20萬學童受益。這項政策的補助對象是低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師認定的學生，補助期間是上課日及寒暑假。

教育部國教署長彭富源說，既有機制可讓每個孩子都不會餓到，但一些高風險或弱勢家庭，對於政府或外界可提供幫助的資訊完全不清楚，因此不知道如何取得這些資源。教育部將和各地方政府、民間組成工作圈，想辦法將資訊直接送到弱勢家庭，讓他們遭遇困難時，知道去哪裡得到協助。

(中時 )

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