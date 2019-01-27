台南美術館開館 小英讚賴清德卸任後容光煥發

2019年01月27日 18:35 中時 曹婷婷

蔡英文、賴清德參觀美術館。(南美館提供)

蔡英文、賴清德兩人並肩而坐。(南美館提供)

台南市民期盼一甲子的美術館，金天下午隆重開幕，現場邀請上千名貴賓爭睹風采，蔡英文總統、前行政院長賴清德同台見證，南美館是賴清德於台南市長首件推動的文化建設，他致詞感動表示，前輩藝術家郭柏川60年大願終於大功告成；蔡英文致詞則盛讚賴清德卸任院長後，容光煥發，而且賴自己形容因為同時是前立委、前市長與前院長，「他現在是很有『前』的人！」

南美館開館啟動儀式今天下午由蔡英文總統、前行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院國發會主委陳美伶、台南市長黃偉哲等人主持。台南市美術館董事長陳輝東透露，賴清德從當立委就開始關注此事，後來當上台南市長全力推動，之後因北上擔任行政院長，白天不好意思到現場了解施工進度，經常三更半夜跑來看美術館。

賴清德表示，台南市美術館興建案沒有追加預算，總共花費18億元，不僅沒有借錢蓋美術館，在台南市長任內還替台南還了200多億元債務。他期許，台南市美術館未來是台南文化地標，也是台南市民欣賞藝術的好地方，希望市民多親近美術館。他今天輕鬆前來參加南美館開幕，離場受到許多民眾要求合影，他也親切一一配合，不少人關心他下一步？他則笑稱，就是休息。

蔡英文致詞說，這座美術館是文化首都台南超過一甲子的夢想，今天夢想終於實現，感謝許多前輩藝術家捐贈作品，豐富館藏。她說，南美館除保存國內外重要美術作品，以後還將以國際性跨館合作，成為文化首都最明亮的藝術櫥窗，「以前來台南一定要吃美食，現在來台南除了吃美食，更一定要到美術館參觀。」

南美館外觀以宛如鳳凰花的碎形屋頂最為顯眼，整座美術館更猶如積木一般，以一個一個展廳堆疊而成，除了造型特殊，同時也是全台第一座以「行政法人」身分開設的美術館，另也有多項第一，包括18個展廳是全台美術館中最多、內外多達53座樓梯，也是美術館之最，並是全台唯一附設科學研究、修復畫作的美術館。

(中時 )