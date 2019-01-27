西港慶安宮除夕發歲錢 南鯤鯓代天府準備新春三寶

台南市西港慶安宮除夕夜總會舉辦開廟門、發歲錢活動，歲錢圖案不同，吸引信眾排隊收集，今年增加到7000枚，主委黃勝家還加碼6萬6000元，將有660民眾領歲錢時可以拿到摺成八卦符的100元發財金。（莊曜聰攝）

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慶安宮歲錢紅包內有八卦符與發財金兩種，隨機發放。(莊曜聰攝)
慶安宮今天舉辦揮毫送春聯活動，供民眾索取。(莊曜聰攝)
北門南鯤鯓代天府的新春三寶。(莊曜聰攝)

農曆春節將至，各廟宇的新春活動也陸續公布，以「台灣第一香」香科醮典聞名的西港慶安宮，每年除夕夜都會舉辦開廟門發歲錢活動，已經是當地除夕夜的重頭戲，都會吸引數千民眾排隊領取求好運，今年加碼到7000枚，還有機會拿到100元的新春發財金；北門南鯤鯓代天府則有春聯、平安護身貼、值年太歲星君紀念幣等新春三寶，到廟裡走春、參加活動就有機會獲得。

西港慶安宮的歲錢紅包已經邁入第17年，年年有不同千歲爺的主題，廟方還開發歲錢套幣盒，吸引信眾收集成套歲錢，總幹事方一峰表示，今年主委黃勝家加碼6萬6000元，將100元紙鈔折成八卦符令，放在7000個歲錢紅包中，隨機發放。

慶安宮從農曆除夕晚間11時15分的開廟門後，一系列如插頭香、迎新春、領歲錢、吃平安圓、過平安橋、參拜等活動也接連登場；而有王爺總廟之稱的北門南鯤鯓代天府也準備了新春三寶，春節期間參拜的香客都有機會獲得。

廟方公關組長陳思妤表示，廟方今年請來書法名家黃宗揮毫寫下「鯤王保安、金豬報喜」春聯，印製後提供民眾索取，而參加大年初一清晨5時03開廟門、插頭香及祈福團拜的信眾，則能獲得池王爺平安護身貼，而加入拜斗、點燈的民眾，今年廟方也將首度致贈值年太歲星君紀念幣，三者都是限量。

(中時 )

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